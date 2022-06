Ryan García provoca a Gervonta Davis por Twitter con descarado comentario y el ‘Tank’ lo manda a “callarse la boca”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Por algo al californiano Ryan García le llaman el ‘rey de las redes sociales’, haciendo mofa de su apodo de ‘KingRy’ (Rey Ryan, en español). En esta oportunidad del boxeador de 23 años provocó y se ensalzó en una discusión por Twitter contra Gervonta Davis. De escándalo, que espectáculo

Todo empezó cuando en medio de la pelea entre George Kambosos vs. Devin Haney el pasado sábado por la unificación de los títulos de peso ligero, García tuiteó lo aburrido del encuentro que estaba viendo por televisión; acto seguido mencionó a Davis en un tuit:

“¿Estás viendo esto? ¡Cuando peleemos que no sea así!”, le dijo, a lo que inesperadamente respondió el ‘Tank’ de forma contundente y tal cuál como es su personalidad.

@Gervontaa You Watching this stuff?? When We fight don’t let it be like this!!! — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) June 5, 2022

“Shut the fuck up”, o “Cállate la boca”, en español.

Shut the fuck up! https://t.co/oT17qUR1AD — Gervonta Davis (@Gervontaa) June 5, 2022

Siempre contestatario e irreverente, Ryan García continuó el intercambio de mensajes y menos de 10 minutos ya tenía la respuesta: “Dices que me calle la boca, pero estabas gritando que yo soy el siguiente”.

El pasado 28 de mayo cuando derribó a Rolando ‘Rollie’ Romero, Davis habló fuerte en el ring y señaló a García, que se encontraba dentro del público presente en el Barclays Center de New York: “Tú eres el siguiente”. Oh yeah you say shut the f*k up but you were screaming I’m next. You should want this fight, don’t trip your disrespect will be addressed!! Promise you that B**** https://t.co/G10IoD6Het— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) June 5, 2022

El boxeador de raíces mexicanas agregó que Gervonta Davis debería querer un pleito contra él: “Te prometo que te callaré la punta boca”.

Ryan García anhela un choque contra Gervonta Davis

Recientemente en una entrevista concedida a Chris Mannix de Sports Illustrated, Ryan García manifestó que está decidido en enfrentar pronto a Gervonta Davis tras el fracaso en las negociaciones para concretar pelea contra Isaac ‘Pitbull’ Cruz. Gervonta “Tank” Davis needs a real dance partner.



And there’s one available: Ryan Garcia (@RyanGarcia) 🥊@SIChrisMannix explains https://t.co/yN0JgH8iTh— Sports Illustrated (@SInow) June 1, 2022

En la charla el californiano subrayó que irá por el de Baltimore así la promoción que lo representa, Golden Boy Promotions, le dé largas o una negativa:

“No hay forma, iré a la contra contra el Tank. Estoy listo para hacer lo que sea que tenga que hacer, porque al final del día esa pelea me ganará mi respeto y creo que me lo merezco”.

Agregó que quiere demostrar a la fanaticada del boxeo lo que puede hacer sobre el ring y esa es “la lucha que todo el mundo quiere ver”.

