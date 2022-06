Avión militar se estrella en el condado de Imperial, California, reportan varios muertos

Un avión militar de una unidad de la Infantería de Marina con sede en Miramar, San Diego, se estrelló al sur de California, dejando a las autoridades creer que los cinco pasajeros están muertos.

El MV-22B Osprey se estrelló en el condado de Imperial cerca de la autopista 78 y la ciudad de Glamis, 30 millas al norte de la frontera con México y 150 millas al este de San Diego.

Funcionarios militares y el departamento del alguacil del condado de Imperial se encuentran actualmente en el lugar del accidente y se está llevando a cabo una investigación. Al menos cinco personas iban a bordo del avión.

🚨#BREAKING: Military Aircraft Carrying Nuclear Material Crashes Near Glamis CA



📌#Glamis | #California



5 people are reportedly dead after a military aircraft possibly carrying nuclear material crashed near Glamis dunes close Arizona border. Cause of crash is currently unknown pic.twitter.com/C1mby0JYfm — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 8, 2022

Según autoridades, se teme que varias o todas las personas abordo hayan muerto, sin que hasta el momento exista información oficial.

Un portavoz de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Yuma dijo que no había material nuclear en el avión derribado, refutando los informes que circulan en las redes sociales.

“Contrariamente a los rumores de las redes sociales, no había material nuclear a bordo del avión”, dijo el capitán Brett Vannier de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Yuma.

Tanto los socorristas militares como los civiles se encuentran en el lugar del accidente cerca de Glamis, California, dijo.

Hasta el momento, se desconoce qué provocó la caída del avión. Military aircraft crashes in US as five people on board presumed dead

The military plane crashed in the Imperial County area of Southern California, near Route 78-with military and emergency services now on the scene as five people are believed to be deadhttps://t.co/YVxmjrEdJ0— bader (@Bader89) June 8, 2022

