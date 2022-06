Cuando estará disponible el nuevo y exitoso medicamento contra el cáncer de recto y cuánto cuesta

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En 2020, casi 340 000 personas murieron de cáncer de recto. Ahora, dentro de un año podría estar disponible un nuevo tratamiento que da esperanzas para vencer la enfermedad, y tal vez también otras formas de cáncer.

Un ensayo reciente, realizado por investigadores del Centro contra el Cáncer Memorial Sloan Kettering y publicado en el New England Journal of Medicine el 5 de junio, produjo resultados que son casi inauditos: 14 de cada 14 pacientes están en remisión hasta dos años después del tratamiento. Otros cuatro siguen en tratamiento.

El medicamento dostarlimab no ha mostrado efectos secundarios ni inconvenientes, a diferencia de otros tratamientos.

“La radiación es efectiva para eliminar el tumor, pero impacta negativamente al paciente. Hasta el 30 por ciento de los que se someten a cirugía necesitan bolsas de colostomía”, dijo la Dra. Andrea Cercek, oncóloga de Sloan Kettering y coautora del estudio al diario New York Post.

“(La radiación) también puede resultar en disfunción sexual. Mejoran, pero no son funcionalmente iguales”.

Según Cercek, la probabilidad de que los 14 estudios de caso estén en remisión es de un billón a uno. En base a eso, dijo: “Soy muy optimista sobre el éxito”.

Espera que la FDA apruebe el fármaco “lo antes posible”.

El Dr. Siddhartha Mukherjee, biólogo, médico y autor de “Emperador de todas las enfermedades: Una biografía del Cáncer”, ganador del Premio Pulitzer, advierte que podría ser demasiado pronto para celebrar.

“Estaba eufórico de que este medicamento tuviera una tasa de respuesta tan increíble”, dijo Mukherjee al New York Post.

“Me gustaría verlo repetido en un gran ensayo. Es el tipo de resultado que hace que la gente de nuestro campo se sienta emocionada, pero también aprensiva”.

También advirtió que el tratamiento, que cree que podría tener un uso generalizado dentro de un año, estaba dirigido a una población muy específica.

“Los pacientes (en el estudio) fueron cuidadosamente seleccionados y están lidiando con una forma específica de cáncer que es receptiva a este medicamento”, dijo.

Según Cercek, los 18 estudios del caso padecían una forma de cáncer de recto en el que una mutación genética inhibe que sus células reparen el daño del ADN.

Cercek dijo que solo del 5 al 10 por ciento de las personas con cáncer de recto tienen este gen, que funciona mal porque no se esconde bien de la medicación. Como resultado, la droga, que amplifica el sistema inmunológico, es muy efectiva.

“El cáncer de estómago, páncreas y vejiga tienen células con esas fallas en porcentajes similares”, dijo. “Puede funcionar en esos también. Nuestro plan es expandirnos y ver si lo hace. Creo que es muy probable”.

Mukherjee dijo que el tipo de fármaco utilizado en el estudio, conocido como inhibidor de puntos de control, no es nuevo (existen desde 2014 y evitan que las células cancerosas se escondan del sistema inmunitario), pero la selección de pacientes es sorprendente.

“Muchos ensayos han mostrado tasas de respuesta en pacientes que usan esta familia de medicamentos, pero no he visto una tasa de respuesta del 100 por ciento”, dijo.

“Rejuvenece la idea de usar esta familia de medicamentos en otros tipos de cáncer. El potencial de que funcione con otros tipos de cáncer con esta tasa de respuesta es muy emocionante”.

La participante del ensayo Sascha Roth estaba a días de registrarse en el Centro Médico de la Universidad de Georgetown para recibir rondas de quimioterapia, tratamientos que rara vez funcionan contra las células mutadas del cáncer de recto, cuando acudió a Sloan Kettering en busca de otra opinión.

El tratamiento consistió en una infusión de dostarlimab de 60 minutos cada tres semanas, para un total de nueve dosis. Roth dijo que no sintió efectos secundarios y esperaba lo mejor.

Según el New York Times, el medicamento cuesta casi $11,000 dólares por dosis.

“Después del primer mes y medio, las biopsias mostraron que el cáncer se estaba eliminando. Simplemente se desvaneció”, dijo.

“Después de seis meses, el Dr. Cercek llamó y me preguntó si estaba sentada. Ella estaba mirando un escáner y me dijo que no hay absolutamente ningún cáncer. No lloré al escuchar la noticia. La verdad es que me quedé impactada. Pero salté arriba y abajo”.

En términos de lo que sigue, dijo Cercek, “Nos enfocamos en el cáncer de recto, nos aseguramos de que podamos aprobarlo y continuamos con los esfuerzos para resolver otros tumores. También debemos averiguar qué tienen estos tumores y los entornos en los que viven que los hace tan sensibles a la terapia”. Anticipando que los investigadores de todo el mundo trabajarán en ello, dijo: “Creo que será la próxima gran búsqueda del tesoro de la medicina”.

