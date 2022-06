“Vuela alto, Lily”: La emotiva celebración de gol que un jugador del Macarthur FC le dedicó a Ulises Dávila y a su esposa recientemente fallecida

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La noticia de la repentina muerte de Lily Pacheco, esposa del exjugador de Chivas Ulises Dávila, hace unos días puso de luto al futbol mexicano y al australiano, donde se desempeñaba el futbolista azteca con el equipo Macarthur FC. A pesar de que las causas del fallecimiento aún son un misterio, las emociones en el interior del equipo siguen a flor de piel y para muestra basta con mencionar la solidaridad que manifestó un integrante del equipo juvenil cuando marcó un gol.

“Vuela alto, Lily. Mantente fuerte, Uli Uli”, se lee en el mensaje de aliento, acompañado de un corazón dibujado, que el jugador plasmó en la camiseta que mostró después de marcar y con la que celebró su anotación.

El club compartió esta postal en su cuenta oficial de Twitter para poner en evidencia la solidaridad que hay en el equipo respecto a la tragedia que vivió Ulises Dávila. El mensaje que acompañaba la publicación fue “Una familia” y al lado un emoji de corazón.

El canterano de Chivas también presumió este buen gesto en su propia cuenta, ya que retuiteó el mensaje de los Bulls.

Ulises Dávila cambió su foto de perfil

Tal parece que esta imagen tocó las fibras más sensibles del jugador, ya que poco después cambió su foto de perfil por una donde aparece en el estadio posando junto a su esposa y a su pequeño hijo. #NuevaFotoDePerfil pic.twitter.com/DrMdLTOYFc— ulises davila (@uli_davila) June 8, 2022

Esta es la segunda reacción que el jugador muestra en redes sociales desde el triste fallecimiento de su esposa, ya que la semana pasada escribió en Instagram: “Te voy a amar toda la vida (…) Me dejas lo mejor de ti, un bebé hermoso por el que lucharé toda la vida“, a manera de homenaje póstumo. View this post on Instagram A post shared by ulidavila (@ulidavila)

Las causas de la muerte de Lily aún se desconocen, ya que ni las autoridades ni los medios ni el propio Dávila han ofrecido información oficial al respecto. We are saddened to hear Ulises Dávila's wife, Lily has tragically passed away overnight.



The club would like to express its heartfelt condolences to Uli, Uli Jnr and the extended family during this difficult time. ❤️ pic.twitter.com/I9uwYvaiOp— Macarthur FC (@mfcbulls) May 30, 2022

