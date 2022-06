AMLO llama a la integración de América para hacer frente al avance económico de China

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López obrador, hizo un llamado a la integración de los países de América ante el avance económico que registra China en los últimos años.

“América debe integrarse en lo económico, en lo comercial, con respeto a la soberanía de cada nación, eso es lo más recomendable”, señaló.

Desde su conferencia en Palacio Nacional, el mandatario mexicano pronóstico que en los próximos 30 años China va a tener un dominio comercial en el mundo del 70%, lo que podría generar un desequilibrio con respecto a América del Norte, una situación que estaría tentada a resolverse con conflictos bélicos.

“Las esferas de influencia económica y comercial en el mundo que había antes, como por ejemplo Asia y China en particular, no aparecía y ahora es predominante. Si continúa esa tendencia nuestro pronóstico es que en 30 años China va a tener el dominio del 70% del comercio en el mundo y América del Norte vamos a estar entre el 4 y el 10%, y ese desequilibrio no queremos que se resuelva con la tentación del uso de la fuerza, con lo bélico”, aseguró.

Ante su pronóstico, el jefe del ejecutivo mexicano dijo que lo más recomendable para las futuras generaciones es que América se constituya en una región fuerte en lo económico, siempre con respecto a las soberanías de los países del continente.

“Entonces, ¿qué es lo más recomendable pensando en las nuevas generaciones?, que la paz, que nos integremos en América y se constituya porque hay mucho potencial en una región fuerte en lo económico y en lo comercial y esto significa equilibrios, no predominio de ninguna nación no hegemonías, ese es nuestro planteamiento de fondo. Pero si va a seguir lo mismo en lo político, interviniendo, diciendo quién se porta bien quien se porta mal, y con una actitud irrespetuosa de la soberanía de los pueblos, ¿pues cómo vamos a dar el otro paso hacia la integración económica con respecto a las soberanías?”, comentó.

Andrés Manuel López obrador aprovechó para aclarar que su ausencia a la Cumbre de las Américas, que se realiza en Los Ángeles, California, se realizó bajo protesta por la negativa de Estados Unidos de invitar a todos los países del continente.

“Lo hacemos bajo protesta porque no aceptamos que se excluya, queremos la unidad de todos los países del continente Americano en beneficio de nuestros pueblos y no queremos alentar bloqueos ni discriminación. No estamos de acuerdo con mantener la misma política de siempre, intervencionista, que afecta a la gente que tiene que ver con las cúpulas de poder económico y político”, argumentó.

“Las diferencias arriba, por cuestiones ideológicas por dogmatismos, por intereses. Porque si se asume una postura, ya lo he dicho varias veces en contra de un país, se puede sacar beneficios, puede uno hasta llegar a ser senador o a tener dinero, ¿y qué culpa tienen los pueblos?. Entonces ya no queremos eso, queremos la hermandad, lo que soñaba Bolívar (Simón Bolivar) la integración de toda América, incluyendo a Estados unidos y a Canadá, unirnos”, afirmó.

El jefe del ejecutivo mexicano insistió en inaugurar una nueva etapa en las relaciones de todos los países del continente Americano.

“Pero por esos intereses de grupos y por la política de odio, se excluye. Ojalá y eso no siga sucediendo, y si nosotros no hacemos nada porque cambie esa política hegemónica, que no respeta la soberanía de los pueblos la independencia de los países, si nosotros nos quedamos callados, pues eso va a continuar, pero creo que es una política anacrónica, vieja, y desde luego injusta que hay que hacer a un lado e inaugurar una etapa nueva en la relación de todos los pueblos y de los países hermanos del continente Americano, esto de acuerdo con lastra política exterior lo que se habla es de nuestra constitución de no intervención y de autodeterminación de los pueblos”, dijo.

