Critican a Danna Paola y dicen que “se le fue lo humilde”, después de confesó que no usa monedas porque “huelen feo”

Danna Paola ha participado en uno de los formatos más interesantes de la revista “Vogue”, mostrando los objetos que normalmente lleva en su bolso, una sección que ha realizado famosas como Camila Cabello, Salma Hayek, Anya Taylor-Joy o Victoria Beckham.

Sin embargo, cuando en la entrevista aseguró que no le gustaba usar monedas porque “huelen feo”, la cantante fue criticada por los internautas porque le faltaba humildad. Sumó que prefería llevar tarjetas.

“En realidad es un tarjetero porque no soy muy fan del efectivo. Odio las monedas, odio tener monedas, o sea, como que siento que… aparte de que huelen muy feo y ya saben que yo no puedo con los olores, no sé no me gusta tener monedas”, dijo la también actriz.

Por otro lado, los usuarios del internet le comentaron que estaba preocupados por esta actitud: “¿Quién huele el dinero?”, “¿Quién se pone a oler las monedas? Solo pagas y ya, no las vas oler antes de pagar”, “Con esas monedas compraba tus discos”, “No diría lo mismo si es con lo único con lo que puede pagar”, , “Quisiera tener ese tipo de preocupaciones”, y “Humilde mi niña”.

Por otro lado, el grupo de fanáticos de la actriz de Élite y pidieron que le dieran un alto a las críticas que no hizo ninguna afirmación clasista: “No dijo nada malo, tampoco algo clasista, las monedas huelen mal. Añadiendo que si tienes una cartera, a veces no cierran de tantas”, “Es normal cada quién tiene su opción yo de mi parte tampoco me gusta el olor de las monedas y menos traer mucho cambió”, y “Yo siento que el dinero está sucio”.

