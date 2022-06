Gabriel Soto se reencuentra con dos amores del pasado en su nueva novela, ¿Irina Baeva celosa?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Vaya revuelo ha causado la noticia de la nueva versión del melodrama “La Madrastra”, pues además de ser una historia muy querida por el público, cuenta con un combo de actores que prometen dar interpretaciones de primera categoría. Además, este proyecto ha traído consigo un reencuentro que dejó a todos con la boca abierta: Gabriel Soto y Martha Julia, quienes mantuvieron una relación hace varios años.

A través de redes sociales ha comenzado a circular una fotografía donde se aprecia al famoso de 47 años y a su compañera de reparto charlando durante las grabaciones de la telenovela.

Que dirá #IrinaBaeva de esto??

Recordemos que dicen dicen que es bien celosa … 🥴🙊 pic.twitter.com/dIUGzPpbVf — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) June 9, 2022

Esta postal no ha hecho más que desatar la curiosidad de los internautas por conocer la postura de Irina Baeva ante el reencuentro de su prometido con una de sus ex novias, especialmente de quien se dijo era “el amor de su vida”.

“Gabriel sí que estaba enamorado de ella, los celos estarán fuertes”, “Si la Baeva es inteligente no tiene que decir nada” y “Cuando fueron novios Irina todavía ni nacía, así que no tiene que preocuparse”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Recordemos que Gabriel Soto y Martha Julia comenzaron un romance luego de compartir créditos en la telenovela “Las Vías del Amor”, hace poco más de 15 años. Si bien el noviazgo duró algunos años, la pareja terminó por tomar caminos diferentes y mantener una amistad cordial.

Sin embargo, Martha Julia no es la única ex pareja con la que el actor compartirá créditos, pues “La Madrastra” será protagonizada por Aracely Arámbula, con quien hasta el momento se sabe que ha fluido de manera positiva durante las grabaciones. View this post on Instagram A post shared by La Madrastra (@lamadrastra.tv)

