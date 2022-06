Oficial de Grand Rapids será procesado por asesinato en segundo grado por la muerte de Patrick Lyoya

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El oficial de policía de Grand Rapids que disparó y mató a Patrick Lyoya en una parada de tránsito y un posterior forcejeo entre ambos, será acusado de un cargo de asesinato en segundo grado este viernes, informó el fiscal del condado de Kent.

Cris Becker, fiscal del condado de Kent, dijo que su oficina está acusando al agente Christopher Schurr, de 31 años, de asesinato en segundo grado por la muerte a tiros de Lyoya, un hombre negro inmigrante hacía 8 años en Estados Unidos.

La lectura de cargos está prevista para este viernes antes de las 2:00 tarde, quien se entregó en el Centro del Condado de Calhoun. Si es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

La oficina del sheriff del condado de Calhoun anunció el jueves en la noche que el oficial está en la prisión del Condado del Calhoun a pedido del alguacil del condado de Kent.

En un comunicado se dio a conocer que esto es muy común en situaciones en las que alguien que trabajó antes para la jurisdicción en la que se le acusa.

Cop Who Shot Patrick Lyoya Charged With Second-Degree Murderhttps://t.co/zkCSbVBrR9 — VICE News (@VICENews) June 9, 2022

“Los elementos del asesinato en segundo grado son relativamente simples. Primero, hubo una muerte, una muerte hecha por el acusado. Y luego, cuando ocurrió el asesinato, el acusado tenía uno de estos tres estados de ánimo: la intención de matar, la intención de causar un gran daño corporal o la intención de realizar un acto que la tendencia natural de ese acto sería causar muerte o gran daño corporal. Y finalmente, que la muerte no haya sido justificada o excusada, por ejemplo, en defensa propia. Echando un vistazo a todo lo que revisé en este caso, creo que hay una base suficiente para proceder con un solo cargo de asesinato en segundo grado”, dijo Becker.

Por su parte, el jefe de policía de Grand Rapids, Eric Winstrom, informó que está tomando medidas para despedir a Schurr. Mientras avanza el proceso, el oficial será suspendido sin gozar de un sueldo. Decisión que se podría por hecha a principios de la próxima semana.

Patrick Lyoya, de 26 años, un refugiado de la República Democrática del Congo, murió el 4 de abril. En un video del Departamento de Policía de Grand Rapids se muestra como Schurr detuvo al hombre, quien escapó y luego fue atrapado por el oficial, en donde Lyoya tomó el Taser de Schurr por lo que hubo una lucha, y el policía que quedó encima del hombre para sujetarlo, le disparó a Lyoya en la nuca. Michigan Police shows an officer shooting 26yo #PatrickLyoya in the back of the head while he was facing AWAY from the officer.



cold blooded murder.

pic.twitter.com/NSKM2OxqML— ‏ًً (@politicalplayer) June 9, 2022

Lea también: