Tras ser tachada de “poco humilde”, Danna Paola posa con calcetas carísimas desde un jet privado

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Danna Paola es una de las cantantes mexicanas más populares del momento, pues gracias a su talento y esfuerzo ha destacado a nivel internacional, llegando a convertirse en rostro de marcas de lujo, como lo es Bulgari.

Su estilo de vida la ha llevado a darse miles de “gustitos” en cuanto a viajes, ropa y accesorios se refiere, algo con lo que no ha tenido reparo en compartir con sus seguidores. Prueba de ello es su más reciente publicación en Instagram, donde dio una probadita de su lujoso estilo de vida con solo una fotografía.

Se trató de una postal capturada desde un jet privado y portando un atuendo casual, pero lleno de estilo. Danna Paola vistió un short color verde, crop top blanco, un par de tenis y, las estrellas del show, unas calcetas largas de la marca Balenciaga.

Como se mencionó anteriormente, las calcetas son obra de una marca de lujo, por lo que su diseño tiene un valor que se encuentra entre 100 y 150 dólares, es decir unos 2 mil y 3 mil pesos mexicanos, algo que lamó la atención de los internautas de manera inmediata.

Y es que esta publicación surge a solo unos días de que se desatara una polémica en la que la intérprete de “Sodio” y “Oye Pablo” se volvió el blanco de críticas tras revelar que no le gustaba usar monedas porque “huelen feo”.

“En realidad es un tarjetero porque no soy muy fan del efectivo. Odio las monedas, odio tener monedas, o sea, como que siento que… aparte de que huelen muy feo y ya saben que yo no puedo con los olores, no sé no me gusta tener monedas”, detalló Danna Paola en entrevista con Vogue.

Como resultado, decenas de usuarios en Twitter e Instagram no dudaron en compartir su opinión: “¿Quién se pone a oler las monedas? Solo pagas y ya, no las vas oler antes de pagar”, “Con esas monedas compraba tus discos” y “No diría lo mismo si es con lo único con lo que puede pagar”.

Te puede interesar:

• Danna Paola habría enviado ‘indirecta’ a Christian Nodal y J Balvin en redes sociales

• Danna Paola reaparece tras rumores de hospitalización por complicaciones de COVID-19

• Critican a Danna Paola y dicen que “se le fue lo humilde”, después de confesó que no usa monedas porque “huelen feo”