“El Tri no tiene hambre, ni alma”: periodista mexicano mostró su indignación con la selección mexicana y reveló molestias internas 

El Tri cada vez está más irreconocible. La selección mexicana hoy en día es un conjunto vulnerable que no le puede ganar a Guatemala, a duras penas vence a Nigeria, es goleado por Uruguay e incapaz de anotar goles. A pesar de estos problemas la principal crítica hacia los jugadores mexicanos es su actitud. El periodista Miguel Ángel Arizpe manifestó su preocupación al no ver ni una mínima señal de esperanza para que se pueda cambiar la desidia mexicana.

“El hambre y las ambiciones no llegan a la selección. Su calidad se queda en sus equipos (…) Hoy hay lo que hay, y nada más. Volteas a ver alrededor y no hay jugadores que agarren al toro por los cuernos y te guíen a un mejor lugar”, sentenció Miguel Ángel Arizpe en su columna para Mediotiempo.

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial de Qatar 2022 y no hay muestra de mejoría en el conjunto del “Tata”. México siempre piensa en trascender en las Copas del Mundo, pero bajo este panorama se antoja complicado pasar a la siguiente ronda en un grupo que comparte con Argentina, Arabia Saudita y Polonia, aunque este último también viene de ser goleado 6-1 por Bélgica.

¿Inconformidades dentro de la selección mexicana?

A pesar de este panorama gris por el qué pasa El Tri, Gerardo Martino y miembros de la directiva de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), hacen ver que todo está bajo control y que confían en que sus jugadores puedan revertir este mal momento. Sin embargo, Miguel Ángel Arizpe platicó con una persona que estaría dentro de la selección y, aunque no reveló su nombre, si pudo expresar la óptica de preocupación que también se ve desde adentro.

“No hay alma, no hay equipo (…) Aquí hay jugadores que están satisfechos en su vida, que ven al Tri como algo adicional, como si fuera un premio a su carrera, y no como algo por lo que se tienen qué morir (…) No existe lo que antes se veía, ese hambre, coraje… no sé cómo explicarlo; no sé si lo notas”, sentenció la fuente del analista. Mexico and Ecuador ends in a scoreless draw 🇲🇽🤝🇪🇨 pic.twitter.com/Jh4372WMM2— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 6, 2022

