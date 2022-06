¿Memo Ochoa se va al Mallorca de España? Las Águilas del América revelan información sobre el estatus del arquero mexicano

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Guillermo Ochoa es el futbolista mexicano mejor pagado en la Liga MX, este factor denota la importancia que tiene el guardameta para el fútbol azteca. A pesar de haberlo mimado, “Memo” podría salir de las Águilas del América. El destino del arquero de El Tri sería el Mallorca de España, club en el que estaría bajo la dirección técnica de Javier Aguirre. Sin embargo, Héctor González Iñárritu puso algunos puntos claros ante esta posibilidad.

El presidente operativo del conjunto azulcrema desnudó la veracidad de los reportes ante esta posibilidad. Claramente la salida de Guillermo Ochoa sería una dura baja para el club, pero las declaraciones de Iñárritu le devuelve la tranquilidad a los aficionados del club.

“Ahora hasta las redes empiezan y se hace una cosa de locura, tanta interacción… Empiezan a decir que se va Jorge Sánchez, que se va Ochoa. Son rumores. Así es el fútbol de estufa“, sentenció Héctor González Iñárritu para Fox Sports. View this post on Instagram A post shared by Guillermo Ochoa (@yosoy8a)

¿Por qué vinculan a Guillermo Ochoa fuera de la Liga MX?

La salida de “Memo” no sería para nada descabellada. En primera instancia, el hecho de que Javier Aguirre sea el líder del Mallorca podría asegurarle minutos al mexicano en el fútbol español. Por otra parte, el veterano guardameta finaliza su contrato en diciembre de este año. Ante este panorama, no se ha hablado en lo absoluto de una renovación por parte de las Águilas del América. Estos factores aumentaban la fuerza de los rumores y la salida del azteca. View this post on Instagram A post shared by Guillermo Ochoa (@yosoy8a)

