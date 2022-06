Cicinho, el lateral brasileño que reveló cómo ocultaba sus borracheras en los entrenamientos con el Real Madrid

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cicinho fue un lateral brasileño que estuvo en el Real Madrid de Los Galácticos desde 2005 a 2007. Se esperaba que el jugador de Brasil fuera el relevo de Roberto Carlos en el futuro, pero su camino se quedó corto debido a su indisciplina.

El futbolista con pasado en Botafogo, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Real Madrid, Roma, Villarreal, Sport Recife y Sivasspor, declaró en el programa ‘Ressaca’ de ‘EPTV’ sobre su problema con el alcohol y cómo llegaba ebrio a los entrenamientos con el club español.

“Si me preguntan si alguna vez he ido borracho a entrenar con el Real Madrid, lo hice. Bebía café para quitarme el aliento y me bañaba con perfume. En mi profesión, como futbolista profesional, era fácil. No necesitaba dinero para conseguir bebida, la gente me la daba feliz en los restaurantes”, dijo Cicinho.

En La Liga con el Real Madrid solo disputó 32 partidos con dos goles y 5 asistencias. La mayor parte de su carrera la cumplió en la Super Liga de Turquía y tuvo paso por más de 6 equipos.

Su problema de alcohol no fue durante su llegada al Madrid en 2006, sino comenzó a temprana edad cuando era un joven de 13 años.

“Cuando tenía 13 años, fue cuando probé el alcohol por primera vez, y ya nunca paré. Vivía en el campo, y los fines de semana nos reunimos con los amigos y salíamos a las plazas, discotecas. Yo pedía a los adultos que fueran a comprar y bebía a escondidas de mis padres y de la policía”, relató.

“El alcohol te rodea de gente a la que le gusta ese estilo de vida, y la gente que te quiere de verdad queda excluida. Cuando te agarran contra una pared y te dicen que no está bien, no quieres oírlo. Tengo un hijo de 15 años y siempre le estoy pidiendo disculpas. En ese momento él tenía dos años y ni siquiera lo entendía bien, pero en mi cabeza eso quedó grabado”, dijo.

Cicinho se retiró en 2018 tras terminar en el Sivasspor de Turquía y jugar en el fútbol brasileño y europeo con 13 clubes distintos.

