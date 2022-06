Tiroteo masivo en Harlem, Nueva York, deja un muerto y al menos ocho heridos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las autoridades de Nueva York informaron que nueve personas fueron baleadas, incluida una que murió a causa de las heridas, tras un tiroteo masivo en Harlem en las primeras horas de la mañana de este lunes.

Los reportes de víctimas que recibieron disparos en la zona de East 139th Street y 5th llegaron luego de las 12:30 de la medianoche.

Los oficiales se apersonaron en el lugar de los hechos y hallaron a cinco personas con heridas de bala en la acera por gran parte de la autopista Franklin D. Roosevelt, específicamente debajo del puente del Madison Avenue, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York.

Watch as Police Commissioner Sewell and NYPD executives provide an update on multiple people shot in Harlem. https://t.co/4YpkysonqB — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 20, 2022

Las cinco víctimas fueron llevadas a un centro médico asistencial por EMS, mientras los otros heridos fueron transportados por otros medios. Entre las víctimas se incluían siete hombres y dos mujeres, en edades comprendidas de 21 a los 42 años.

Uno de los hombres, quien contaba con 21 años de edad, fue trasladado al Hospital Lincoln, donde fue declarado muerto.

Entre los otros heridos, algunas fueron disparadas en el torso, mientras que otras fueron baleadas en la pierna o la espalda.

El oficial al mando del Detective Borogugh Manhattan North, Brian McGee, expresó que los agentes están investigando si las víctimas del tiroteo se encontraban en una reunión o algún tipo de barbacoa cuando se desató la balacera.

Los funcionarios recuperaron una pistola en la escena y los detectives están averiguando si se usaron varias armas de fuego durante el tiroteo. Below is a photo of the gun recovered at the scene of tonight’s shooting.



As @NYPDDetectives continue their investigation, we are asking anybody with information to contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/t1VtOKJJpz— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 20, 2022

Las autoridades no han informado si creen que hubo un hombre armado o varios. Hasta el momento no se ha revelado descripciones sospechosas sobre el caso y tampoco que originó el altercado.

