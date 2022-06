Isaac Paredes conectó tres cuadrangulares contra los Yankees e hizo historia para los mexicanos en la Gran Carpa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El primera base mexicano de los Rays de Tampa Bay, Isaac Paredes tuvo una noche soñada contra los New York Yankees en la Bahía de Tampa, conectándole tres cuadrangulares al bullpen de los “Mulos de Manhattan”.

El joven toletero azteca de 23 años desató su fuerza con el bate a los envíos de Néstor Cortés Jr. en dos ocasiones y uno más ante Clarke Schmidt y se puso así la capa de héroe en la victoria de los Rays sobre los Yankees por cinco rayitas contra cuatro.

Los tres cuadrangulares de Isaac Paredes contra los Yankees

La exhibición la comenzó Paredes en la parte baja de la primera entrada conectando su primer bambinazo contra los envíos del sólido lanzador Néstor Cortes.

Empezó la fiesta en la bahía de Tampa. 🎆#RaysBeisbol pic.twitter.com/hOZK6qNWkT — Rays de Tampa Bay (@raysbeisbol) June 21, 2022

El segundo vuelacercas no tardaría en llegar; en el tercer episodio Paredes hizo sentir el “Power Mexicano” y la desapareció del campo también ante los envíos de Néstor Córtez.

Pero Paredes seguía “on fire” y quería conectar el tercer cuadrangular, el mismo llegaría ante el relevo de los Yankees, la víctima era Clarke Schmidt y así el oriundo de Hermosillo completaba una faena espectacular en la que sería la pieza clave de la victoria de los Rays 5-4 sobre los Yankees. ISAAC PAREDES WITH HIS 3RD HOME RUN OF THE DAY!! IT’S THE 5TH INNING



pic.twitter.com/5KEYorxSn0— Ben Verlander (@BenVerlander) June 22, 2022

Isaac Paredes entra en el selecto grupo de mexicanos con tres cuadrangulares en un juego

Isaac Paredes con los tres cuadrangulares conectados a los New York Yankees, entró en un selecto grupo que con el suman cinco jugadores mexicanos con tres cuadrangulares en un encuentro; el grupo lo encabezan destacadas figuras de la talla de Christian Villanueva, Erubiel Durazo, Vinny Castilla y Beto Ávila.

Pero los tres cuadrangulares de Paredes no solo se quedaron en estos registros; también se ubicó como el sexto jugador de los Tampa Bay Rays en conectar tres vuelacercas en un mismo encuentro y el tercero en la historia en lograr dicha hazaña contra los Yankees, uniéndose así a Brandon Lowe en 2021 y Travis d’Arnaud en el año 2019.

