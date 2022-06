“Jugué en América, Chivas y Cruz Azul”: leyenda del fútbol mexicano mostró su indignación por las críticas a Jonathan Rodriguez 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El regreso de Jonathan Rodríguez al fútbol mexicano ha generado mucha expectativa y controversia. El futbolista uruguayo tuvo un gran paso por Cruz Azul, de hecho, fue una de las piezas principales en aquella “Máquina” que consiguió el título de la Liga MX con Juan Reynoso al mando. Sin embargo, la vuelta de “Cabecita” no sería con el conjunto cementero y esto es lo que ha enfadado a sus aficionados y por lo qué Carlos Hermosillo siente indignación.

El atacante “Charrúa” fue convencido por las Águilas del América y una gran cantidad de dólares. El dinero que le ofrecían en el nido no pudo ser equiparado por Cruz Azul y como resultado, el sudamericano llegará a Coapa. A pesar de que muchos critican la decisión de Rodríguez, un histórico del fútbol mexicano como Carlos Hermosillo salió a defenderlo.

“Yo veo muchas críticas y cuestionamientos hacia el jugador. Yo jugué en América, jugué en Chivas, en Cruz Azul y lo que tiene que entender la gente es que somos profesionales. Yo no lo veo mal, cada quien tiene que tomar la mejor decisión. Si Cruz Azul no lo quiso repatriar fue por algo, o porque no hay dinero o porque no les interesa“, sentenció Hermosillo en una entrevista con Marca Claro.

Una Liga MX muy pasional

Carlos Hermosillo cuestionó las críticas que señalan a Jonathan Rodríguez. El ex futbolista mexicano considera que en caso de haber molestias, estas deben ser dirigidas hacia la directiva y no hacia el jugador. Desde su óptica, el ex internacional mexicano considera que la afición de “La Máquina” es muy pasional.

“No, a mí no. El aficionado de Cruz Azul tiene que quitarse un poquito la pasión, ¿por qué te va a dar coraje? Te debe de dar coraje a lo mejor con los directivos, que a lo mejor ni siquiera hicieron un esfuerzo por llevarlo, pero con el jugador por qué. Yo le deseo lo mejor a donde vaya a cualquier jugador que haya salido de Cruz Azul, vaya a América o a Chivas. Es parte de nuestra vida, de lo que tenemos que tratar de hacer en la profesión. Me da coraje con la gente de Cruz Azul“, concluyó.

