El dinero lo trajo de regreso: el exhorbitante salario que convenció a Jonathan Rodriguez para fichar por las Águilas del América 

Las Águilas del América estarían a un paso de concretar uno de fichajes más sorprendentes de este mercado. Era muy probable el regreso de Jonathan Rodríguez a la Liga MX, pero con la camiseta de Cruz Azul. Sin embargo, los aficionados de “La Máquina” tendrán que aguantar ver a su ex delantero vestido con los colores de las Águilas del América. Los reportes indican que el acuerdo entre el conjunto azulcrema y “Cabecita” estaría finiquitado.

Hace una temporada, el dinero fue el culpable de que Jonathan Rodríguez se marchara a la liga de Arabia Saudita para defender los colores del Al-Nassr. Este fue un factor que lo alejó de “La Máquina” y que hoy eliminó totalmente la posibilidad de su regreso con Cruz Azul.

¿Cuánto dinero le ofrecieron las Águilas del América?

Traer de vuelta al atacante uruguayo no era una tarea sencilla. Así quedó demostrado pues Cruz Azul no tuvo los recursos para costear una transacción de esas magnitudes y mucho menos cubrir las pretensiones de “Cabecita” que eran cubiertas en Arabia Saudita. Según informaciones de Fútbol Total MX, las Águilas del América equipararán el salario que el sudamericano percibía en el Al-Nassr: $220,000 dólares mensuales. View this post on Instagram A post shared by Jonathan Rodriguez (@jona_rodriguez21)

Por otra parte, el otro factor a tomar en cuenta sería la duración del contrato. Se estima que la directiva del conjunto azulcrema le ofrezca al uruguayo un vínculo de 3 a 4 años. Bajo estas circunstancias el gasto por Rodríguez aumentaría considerablemente. Desde Coapa tendrían que sacar unos cuantos billetes de sus cuentas, específicamente cerca de $7.9 millones de dólares en caso de retener al sudamericano por 3 años.

