La ambición de los mexicanos es su peor pecado: Javier Aguirre atacó duramente a los futbolistas aztecas 

¿Por qué ya no hay tantos mexicanos en Europa? Esa es una gran pregunta que Javier Aguirre intentó responder. Muchos jugadores aztecas son codiciados en el Viejo Continente, pero siempre hay detalles que frustran las operaciones. Muchos han achicado la culpa al poderío económico de la Liga MX. El “Vasco” se apunta en esta concepción, pero señala a los futbolistas.

“No todos, pero algunos dicen a préstamo a qué voy, yo leí un jugador mexicano, no te voy a decir el nombre, que estaba yo en Zaragoza y salió alguien de que yo quería Fulanito y declaró si no me pagan tanto… Puso de antemano el dinero, entonces apaga y vámonos”, reveló Aguirre en una entrevista con Hugo Sánchez.

Javier Aguirre declaró que hay poco interés en el futbolista mexicano en salir a Europa

A diferencia de los futbolistas mexicanos, los estadounidenses se han ido en manada a Europa. Cada vez es más normal ver a jóvenes estadounidenses salir de la MLS, jugar en filiales de clubes del Viejo Continente e incluso ganarse un puesto en el primer equipo del club. Ante este panorama, el “Vasco” insiste en el tema económico.

“Todos sacrificamos algo en la vida, entonces por qué no hay más, a lo mejor porque los estadounidenses van ganando poco, van a prueba, van el equipo B, hubo una época en que el auge era del Porto, habían cinco o seis mexicanos, pero se apagan”, explicó.

¿La ambición condenó a los mexicanos?

Siempre se ha hablado de que para llegar a Europa siempre ha que ir a ligas menores como Bélgica o Países Bajos para después dar el salto a un torneo mayor. Sin embargo, hay muchos jugadores que se han apresurado al irse a las grandes ligas. Este puede ser el ejemplo perfecto de José Juan Macías y Orbelín Pineda en España. Ante la ambición de llegar a la élite, Aguirre fue más cauto con los procesos que debe cumplir cualquier futbolista. SERÁ PARA LA PRÓXIMA, ORBE 🥺



“Pachuca ha dicho vete prestado, luego una opción, así salió el ‘Chucky’ así sale Gutiérrez o yo qué sé, pero otro dice no, yo a préstamo no voy, a Bélgica no, si no esa a la Premier League, a la Liga española…, pues hijo no es fácil”, concluyó.

