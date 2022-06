Donald Trump intimidó a los funcionarios electorales de Georgia

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) intimidó a funcionarios y trabajadores electorales de varios estados para que cambiaran el resultado de los comicios de 2020, en los que ganó el demócrata Joe Biden, según dijo este martes (21.06.2022) el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio.

Varios responsables estatales testificaron este martes ante el comité, y aseguraron que recibieron amenazas de muerte por parte de simpatizantes de Trump, quien los señaló públicamente por no querer alterar los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

Uno de los testigos fue el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, a quien Trump exigió que encontrara los votos suficientes para revocar el resultado de los comicios en ese estado, al alegar sin pruebas que los demócratas habían cometido fraude.

