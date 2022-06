Agenda de eventos: diversión de fin de semana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Teatro latino

Arena: A House Music-al, está basado en la música house de los noventas en el legendario club nocturno Arena, en Hollywood. Es la historia de Lucio Torrez, un joven músico que toca en la iglesia apostólica de su padre, que busca vivir su verdad, encontrar su voz y un lugar donde pueda ser libre. La obra, escrita y concebida por Abel Alvarado, tendrá su estreno mundial en el teatro CASA 0101 (2102 E. First Street, Boyle Heights). Se recomienda a audiencias de 17 años en adelante. Viernes y sábados 8 pm; domingos 4 pm. Termina el 17 de julio. Boletos desde $25. Informes casa0101.org.

Foto: Cortesía

Película de asteroides

Asteroid Hunters 3D es la nueva película que se exhibirá en el California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) y que se adentra en el espacio para dar un fascinante vistazo a los asteroides, su origen cósmico y el potencial peligro que representan para nuestro mundo. La cinta, que se presenta en el formato IMAX, se exhibe a partir del domingo. Narrada por Daisy Ridley. Boletos desde $5.95. Informes y horarios californiasciencecenter.org.

Poesía en el cine

Carlos López Estrada, director de Raya and the Last Dragon, una película nominada al Oscar, hablará en el evento Film+Poetry, que presenta el museo Academy (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles), de la influencia e inclusión de la poesía en sus filmes. También hablará de su cinta Summertime, una colaboración con la organización de poesía juvenil Get Lit. Los escritores de Summertime, Paolina Acuña-González y Jason Álvarez, recitarán poemas. Domingo 5 pm. Gratis. Informes academymuseum.org.

Verano en Universal Studios

A partir del lunes, y hasta el 17 de julio, los minions ocuparán un lugar especial en la Universal Plaza de Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles), donde se dará a conocer al minion más nuevo, Otto. Además habrá interacción con un minion suave de 16 pies y un juego temático que permanecerá en el parque hasta el 14 de agosto. Esto y el regreso de The Nighttime Lights at Hogwarts Castle, en The Wizarding World of Harry Potter –diario del 1 de julio al 14 de agosto–, es parte del programa El mejor día en L.A., en el que el parque da vida a algunas de las franquicias más populares del cine. Boletos desde $104. Informes y horarios universalstudioshollywood.com.

Foto: Cortesía Universal Studios

25 años del Getty

El museo Getty está celebrando sus 25 años de existencia, y para festejarlo está llevando al museo a las comunidades de Los Angeles. En esta ocasión, la serie Getty 25 Celebrates llegará al Pacoima City Hall (13520 Van Nuys Blvd., Pacoima), donde por dos días mostrará arte local, cocina, cultura y justicia medio ambientar en colaboración con la organización Pacoima Beautiful. Habrá música en vivo, talleres, show, experiencias inmersivas y más. Sábado y domingo 11 am a 6 pm. Gratis. Informes getty.edu.

Celebración a los latinos

La periodista Maria Hinojosa, ganadora del premio Pulitzer, subirá al escenario del histórico teatro del Ace Hotel (929 S. Broadway, Los Angeles) para celebrar a la ciudad y su rica cultura latina en un evento que es parte del programa Latino USA, de la estación pública KPCC. La acompañará el actor Danny Trejo (en la foto), que hablará de su carrera, y la comediante Marcella Argüello presentará un set en vivo. Domingo 7:30 a 9 pm. Boletos $30 a $50 (Descuento de 50% con el código LATINOUSA50). Informes kpcc.org/latinousa.

Foto: Archivo

Música indie

Por más de 20 años, la banda Calexico ha señalado las singulares intersecciones sociales y lingüísticas en la frontera de México y Estados Unidos, imaginando las posibilidades de un mundo sin fronteras. La banda de Arizona, que acaba de estrenar “El Mirador”, con Gaby Moreno y Jairo Zavala como invitados, llevará sus ritmos indie, de cumbia y de son cubano, al teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd. East, Los Angeles). Viernes 8 pm. Boletos $36 a $55. Informes theford.com.

Foto: Cortesía

Noche en el acuario

Nite Dive, en el Pacific Aquarium (100 Aquarium Way, Long Beach) es un evento para mayores de 18 años en el que toca una banda de rock local junto a los peces y un DJ en las galerías, hay piezas de arte, cocteles, bebidas y vendedores de comida en la plaza del frente del acuario. Viernes 7:30 a 11 pm. Boletos desde $19.95; solo se puede asistir con reservación. informes aquariumofpacific.org.

Foto: Cortesía

Baile de salón

El coreógrafo Caleb Teicher trae nuevas coreografías de swing al teatro Ahmanson (135 N. Grand Ave., Los Angeles) y a la Jerry Moss Plaza, donde se presentará la segunda parte de los shows de SW!NG OUT! Tocará en vivo la Eyal Vilner Big Band, mientas que el equipo de campeones de Lindy Hop mostrará su talento y fuego en este competitivo baile. Habrá improvisaciones y lecciones de baile luego de la función. Viernes y sábado 7:30p; domingo 5 pm. Boletos desde $20. Informes musiccenter.org.

Foto: Cortesía

Vuelve la Batalla del hip hop

Figuras del hip hop como Tony Touch, Sky Rompiendo, Ape Drums, Los Rakas, Álvaro Díaz, DJ Playero, DJ Blass actuarán en el Red Bull Culture Clash, una experiencia musical en la que cuatro equipos competirán entre sí en igual número de escenarios. El evento regresa al Shrine Expo Hall (665 W. Jefferson Blvd., Los Angeles) luego de una década de ausencia en Los Angeles. Compiten los party crews Gasolina, The Do-Over, Subsuelo y Recreo. Viernes 9 pm. Boletos $19.99. Informes redbull.com/cultureclash.

Foto: Cortesía

Música romántica

Boleros de Noche rendirá un tributo al legendario compositor mexicano Agustín Lara en la serie Grand Performances, que tendrá lugar en la California Plaza (350 S. Grand Ave., Los Angeles). Participan el trío Ellas, el cantante Julián Torres y los DJs de la estación de radio KXLU 88.9 FM, Erick Fuentes y Ernesto Colin. El evento busca preservar y elevar la época de oro de los boleros. Sábado 6 a 10 pm. Entrada gratis. Informes grandperformances.org.