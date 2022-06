¿Es Canelo Álvarez todavía el No. 1 del boxeo? El peleador mexicano dice que sí a pesar de caer en los rankings libra por libra (Video)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A pesar de una derrota inobjetable el mes pasado ante Dmitry Bivol, Saúl “Canelo” Álvarez considera que sigue siendo el mejor boxeador del mundo libra por libra, según dijo el viernes durante un evento en Los Ángeles para promocionar su pelea contra Gennady Golovkin del 17 de septiembre.

“Canelo” Álvarez perdió la posición de No. 1 en todas las listas de los mejores peladores o rankings autorizados de boxeo luego de la derrota en Las Vegas. La Opinión le preguntó al campeón mundial de peso supermediano cómo se sentía al respecto y él no titubeó en su respuesta.

“Me motiva, pero yo me sigo sientiendo el mejor, porque mencióname un peleador que sube y baja de peso en la posición en la que estoy… nadie lo hace”, dijo Álvarez. “Todos tienen el temor de eso, de perder, pero cuando buscas grandeza te vas a tropezar, pero eso no quiere decir que no sigas siendo el mejor; me sigo sientiendo el mejor, sigo siendo el campeón indiscutido en mi peso. Que planteé otras cosas, eso es diferente”.

Tras la caída del 7 de mayo, “Canelo” cedió en los rankings ante peleadores como el estadounidense Terence Crawford o el japonés Naoya Inoue. Por supuesto, bajar del lugar No. 1 de los mejores libra por libra no le quita a Álvarez su sitio de honor como la mayor estrella del boxeo actual. Eso no cambiará pronto.

El misterio del cansancio de Canelo Álvarez contra Bivol

La Opinión también le preguntó a Saúl Álvarez sobre el análisis que había hecho junto a su equipo acerca del cansancio en la pelea contra Dmitry Bivol. El tapatío que cumplirá 32 años dentro de pocas semanas empezó a verse agotado desde la mitad del combate.

“No quiero poner excusas, solamente nosotros en el equipo sabemos qué es lo que pasó, por qué fue el cansarme”, respondió Álvarez, quien en la reunión con redactores de boxeo finalmente admitió que fue vencido, luego de haber sostenido lo opuesto.

“Si ustedes ven los primeros cinco asaltos, se los gano, pero después de ahí empecé a cansarme. Pasaron muchas cosas, pero no quiero poner pretextos: perdí y así lo tomo. Vendrá la mía, vendrá el momento en que tenga mi oportunidad otra vez y será muy diferente. Pero no quiero hablar si pasó algo, quiero tomar la derrota como es: perdí y hay que tomarlo como es”.

Canelo habla sobre revancha con Bivol y planes para descansar

“Canelo” podría enfrentarse a Bivol después de su tercer combate con “GGG” Golovkin y este viernes afirmó que esa revancha solo sería en las 175 libras, el peso del campeón mundial ruso.

Saúl Álvarez parece tener muy claros sus objetivos a corto y mediano plazo, y ninguno tiene nada que ver con excusas. Esto tendría que ver con su percepción de que no recibe el crédito que se merece.

Por cierto, “Canelo” dejó en el aire la idea de que su tren de trabajo bajará considerablemente, aunque no detalló si de manera temporal o permanente.

“Quizás pelear una vez al año, un descanso activo de esa manera no me caería mal”, dijo Álvarez, quien hace algunos meses dijo en una charla con este diario que no se ve retirándose del boxeo po el amor que le tiene al deporte.

