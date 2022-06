“La gente nunca me va a dar crédito”: Canelo Álvarez filtra sus emociones y muestra desprecio por Gennady Golovkin en Hollywood

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Saúl “Canelo” Álvarez no puede negar el desprecio que siente por Gennady Golovkin, ni siquiera porque ya han pasado casi cuatro años desde su más reciente pleito. Este viernes en Hollywood las dos leyendas del boxeo se reunieron con los medios de comunicación para el lanzamiento de una gira promocional rumbo a su tercera batalla y el mexicano empezó a tirar fuego: “Él sabe lo que pienso de él…”, dijo Álvarez al reunirse con redactores de boxeo.

“Es un estúpido, pero es lo que es”, atacó “Canelo” Álvarez. Luego explicó sus razones acusando a Golovkin de hablar de más. No detalló acerca de esas presuntas declaraciones que le molestaron.

“Yo no pretendo ser de una manera, agradable o no; soy quien soy, no trato de fingir ser otra persona. Él siempre está tratando de mostrarse como: ‘Soy buena persona…’. No lo es”.

Un rato después, en el primer cara a cara de ellos en cuatro años, Álvarez parecía querer comerse vivo a “GGG”. Sus rostros estaban separados por dos o tres pulgadas y el mexicano seguía acercándose más y más al veterano de 40 años de edad, quien no pareció inmutarse. La tensión llegó al máximo en el escenario del teatro donde se realizó el evento y que sirven como un adelanto de lo que sucederá del 17 de septiembre en Las Vegas.

Y agregó el tapatío refiriéndose al presunto “estilo mexicano” del kazajo en el ring: “Todos quieren a los fans mexicanos, porque creen que son los que compran los PPVs, y es cierto, pero ellos salen con los colores mexicanos, etc. Para ellos es solo negocio, para mí no. Yo soy mexicano de verdad y peleo por la gente“.

Golovkin dijo no entender por qué “Canelo” le tiene tanto coraje aparente y se toma el pleito de manera tan personal. “Al final de la segunda pelea nos dimos la mano y yo creí que lo pasado había quedado atrás”, dijo “GGG” en su charla con los reporteros, diciendo que para él es otra pelea de boxeo y que no tiene nada de personal.

Durante una charla en el escenario moderada por el promotor Eddie Hearn, Golovkin incluso dijo que le tiene respeto a Álvarez.

"I respect him a lot"… but GGG doesn't understand why Canelo is making the fight so personal 👀#CaneloGGG3 pic.twitter.com/c438rzqILj — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 24, 2022

Canelo Álvarez se siente motivado y no quiere poner excusas

Este 7 de mayo el ruso Dmitry Bivol sacudió al boxeo mundial al vencer de manera convincente a Saúl Álvarez en un combate de peso semicompleto, división a la que el mexicano subió en busca de hacer más historia. Fue su segunda derrota profesional.

“Siento que vengo más motivado, creo que ahorita soy un peleador mucho más peligroso… Después de una derrota, tengo muchísimas ganas de regresar”, comentó Álvarez. “Soy una persona de mentalidad muy fuerte, me dolió muchísimo perder obviamente, porque a nadie le gusta perder, pero la vida es así: se gana, se pierde, pero a final de cuentas la grandeza está en levantarte y seguir adelante; levantarte más fuerte que nunca y en esas estoy”.

Alguien le preguntó a “Canelo” sobre si sentía que el público le daba crédito suficiente como boxeador y su respuesta fue en automático: “La gente nunca me va a dar ese crédito… y no me preocupa, lo que me preocupa es seguir adelante y hacer lo mejor por mi carrera”.

Luego abundó sobre el tema: “Siempre ha sido así. No importa si gano o si pierdo; si gano, (dicen) que porque era malísimo. Si pierdo, (dicen) que por otra cosa. Entonces no me importa lo que opine esa gente en especial, porque a final de cuentas no los vas a tener contentos… Nunca me ha importado”.

“Canelo” no quiso hablar acerca de su alarmante agotamiento en la segunda parte de la pelea con Bivol, diciendo que es algo que se queda dentro de su campamento.

“No quiero poner excusas, solamente nosotros en el equipos sabemos qué es lo que pasó, por qué fue el cansarme. Si ustedes ven los primeros cinco asaltos, se los gano, pero después de ahí empecé a cansarme. Pasaron muchas cosas, pero no quiero poner pretextos: perdí y así lo tomo. Vendrá la mía, vendrá el momento en que tenga mi oportunidad otra vez y será muy diferente”, explicó el campeón indiscutible de las 168 libras, que es la división en la que enfrentará a Golovkin. Las dos veces previas fue en las 160 libras, el peso natural del boxeador kazajo.

Álvarez está seguro de que noqueará a Golovkin.

“Por supuesto”, respondió cuando le preguntaron si quiere enviarlo al retiro.

– ¿Quieres ser el último rival de Gennady?

“¡Lo seré!”, aseguró.

