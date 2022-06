“Hasta no desmayarme no me voy a ir”, dijo Belinda cuando se le baja la presión en el Machaca Fest

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de dos años el público mexicano pudo disfrutar nuevamente del Machaca Fest en el Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey, Mexico, ya que no había sido posible antes debido a la pandemia del Covid-19. Muchos artistas importantes se reencontraron con sus fanáticos nuevamente, entre ellos Belinda, quien regresó al país que la vio crecer después de muchos meses de polémica. Sin embargo, lo que llamó la atención durante su actuación fue un mareo debido a una baja de presión en el escenario.

Sus fanáticos se preocuparon en el momento en el que la cantante tuvo que parar su show por unos minutos, por vivió una sensación de vértigo mientras cantaba y optó por sentarse en el piso del escenario, pues tenía temor a desmayarse.

La ex novia de Christian Nodal aseguró que no sentía totalmente bien, pero les dijo a sus fanáticos que seguiría con el concierto con cariño, pues no quería fallarles.

“Me estoy sintiendo un poco mareada, y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir. Así que si me hacen un favor, y cantan esta canción por mí y me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor”, expresó.

Aseguró que tal vez no estaba bien porque venía de “un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes porque los amo con todo mi corazón”, pues actualmente reside en España y quería llegar a tiempo para cantar en el festival. A pesar que se le bajó la presión , @belindapop decidió continuar con su presentación en #MachacaFest cumpliendo con su entrega. pic.twitter.com/Q2DpkSSYi0— Enrique  (@EnriqueIX) June 26, 2022

“No me voy a ir aunque me desmaye y se me baje la presión”, concluyó, luego empezó a sonar la canción Ángel y los asistentes comenzaron a cantarla mientras la también actriz se recuperaba. Muchos de los fanáticos dijeron que seguramente Belinda sufrió esta descompensación debido a las altas temperaturas en Monterrey en ese momento.

También te pueden interesar:

–VIDEO: Belinda se topa con unos recién casados, les da su bendición y se hizo viral

–Belinda disfruta su soltería posando con un traje de baño rojo que resaltó su espectacular silueta

–Belinda le dijo “adiós” al tatuaje que tenía con las iniciales de Christian Nodal