Diseñadora acusa a Sherlyn de no regresarle la ropa que le prestó: “Es un abuso de confianza”

Sherlyn fue señalada por la diseñadora Aline Moreno de abuso de confianza por supuestamente haberse llevado ropa y una serie de artículos que le prestó, advirtiendo que podría demandarla.

Durante un encuentro con la prensa, la diseñadora Aline Moreno denunció públicamente a Sherlyn, ya que hace más de 4 meses no le ha respondido los mensajes que le envió solicitándole la devolución de la ropa que le prestó.

Según lo reveló ante las cámaras del programa ‘Ventaneando’, el acuerdo fue realizado antes de que la actriz viajar a Estados Unidos para participar en el reality ‘Tu casa me suena’.

“Que me regreses mis cosas y por favor, te pido, yo respeto tú parte profesional, yo no necesito cámaras, necesito mis cosas y quiero mis cosas“.

Asimismo, detalla que no tiene nada en contra de Sherlyn y que la tenía en buen concepto, pero no le parece justo que se niegue a responder los mensajes y se esté aprovechando de la fama que tiene para no pagarle lo acordado.

“Me caía súper bien, yo sé que es una niña muy querida y por lo mismo yo le di la parte accesible a mis prendas, pero no se vale que nos hagan esto. Yo creo que es un abuso de confianza“, detalló.

Tras mostrar una serie de mensajes en los que confirma que fue la misma actriz quien la buscó para pedirle las prendas, destacó que ha pasado demasiado tiempo sin tener una respuesta.

“No puedo poner en tela de juicio que me la robó, pero ya me dejó en visto mucho tiempo y ya no me contesta. Aquí está para que vean que es su página. Ella me busca y aquí está el mensaje. Ella se llevó las cosas y no las regresa”.

Al ser cuestionada por la cantidad que Sherlyn le debe, Aline Moreno respondió que no se trata de una fuerte cantidad, pero también se llevó algunas pertenencias del equipo de diseñadores que trabajan para ella.

“No es mucho, son de $15 a $20 mil pesos (a rededor de mil dólares), pero no es la parte económica, se llevó también cosas de diseñadores y cosas mías”.

Tras la advertencia de la diseñadora, se dio a conocer que la también cantante se puso en contacto con ella para saldar la cuenta.

