Alfredo Adame se niega a cumplir la condición que le puso su hijo para llegar a una reconciliación

Sebastián Adame asistió a la marcha del Orgullo Gay realizada el pasado fin de semana en Ciudad de México, en donde reveló que no llegó al restaurante donde lo citó su padre, Alfredo Adame, para arreglar las diferencias que existen entre ellos, todo debido a que el polémico actor se niega a cumplir con una condición.

Así lo confirmó el hijo del conductor ante diversos medios de comunicación, quienes le informaron que su padre también se encontraba en la marcha, situación que tomó por sorpresa al joven de 23 años.

“Yo no lo he visto, vine con mi mamá, ella está en el autobús donde nos vamos a subir“, dijo.

Pero ante los cuestionamientos sobre la posibilidad de arreglar los problemas con su polémico padre, Sebastián reveló que no asistió a la cita que tenía hace unos días debido a que Alfredo Adame rompió su promesa y habría invitado a los medios de comunicación para que el reencuentro de se diera de manera pública.

“Por parte del mensaje, sí me llegó, no lo contesté porque justo lo que yo le pedí, fue justamente lo que rompió. De hecho, enfatiza en ese mensaje que no va a ser en su casa, era la comida del Día del Padre, que va a ser en otro lado. Un reportero me habló para decirme que si sí iba a estar ahí, entonces, ya sabía a lo que iba, está demostrando que no quiere arreglar las cosas y a fuerzas quiere hacer como si nada hubiera pasado“, explicó.

Reiteró sus deseos de acabar con el distanciamiento, pero siempre y cuando sea en privado y lejos de las cámaras.

“Yo no voy a andar haciendo un Big Brother con algo que se supone que tenemos que ver. Lo único que quiero es paz y que se resuelva esto, pero que sea en familia y en privado, que demuestre que es real y no un intento mediático. Estoy dispuesto siempre y cuando no haya cámaras”, agregó.

Por su parte, Alfredo Adame reiteró que siempre ha apoyado a su hijo y se siente orgulloso de él, recordando el día en que le confesó que es gay.

“En se momento que me dijo soy homosexual mi preferencia es esta, me levanté de la cama, se me salieron dos lágrimas y le dije Sebastián: ‘Te amo, te adoro, te respeto y te apoyo. Al primero que te falte al respeto le rompo la ma$%&“, mencionó.

