VIDEO: Mujer de Carolina del Norte discrimina a los mexicanos, dice que huelen a tacos.

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una mujer de Carolina del Norte, identificada como Holly Weaver Smith, causó polémica después de compartir un video en donde discriminó a los mexicanos.

Durante una transmisión en vivo, la dueña de una boutique en Savannah hizo una reflexión con el nombre “¿A qué huele un mexicano sucio?”, donde exponía la experiencia que vivió durante un viaje a tierras aztecas, especialmente con la comida.

“Cada vez que sudo me sale sudor sucio mexicano. Es como si tuviera tacos bajo mis brazos, soy una enchilada con pies”, dijo entre risas.

Hello, Holly Weaver Smith of Lexington, North Carolina. Owner of Sweet Savannah Boutique. pic.twitter.com/TnLK1j9do0 — Savannah • PharmD, IBCLC (she/her/hers) (@rx0rcist) June 26, 2022

“Así es como huelo ahora, como un mexicano sucio” e incluso pide ayuda para “resolver su problema”, siempre en un tono burlón.

Inmediatamente llegaron las reacciones asegurando que la mujer habría incurrido en manifestaciones racistas, además de que pidieron que nadie se acercara a su negocio, por lo que no tuvo otra opción que ofrecer disculpas a través de Facebook.

“¿Acaso no usa jabón ni agua?”, “Ya no esconden su racismo”, “¿esto es gracioso?”, “racista sin duda!”, “puede ir a México, comer su comida, disfruta de sus playas, etc., y luego hablar esta basura?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

“El viernes por la noche hice algunos comentarios sobre la comunidad latina que han salido a la luz. Estos comentarios fueron súper hirientes y nunca jamás fue mi intención herir a nadie. Solo quería decir cuánto lo siento de verdad. Realmente lo siento mucho”, dijo Holly.

“Solo rezo para que no dejen que esto juzgue mi carácter. Esto no es lo que soy como persona y lo siento mucho” y aseguró no ser una persona racista, ni tenía intención de decir algo así”, añadió la fémina.

“Lo siento de corazón, eso no es lo que está en mi corazón y espero que ustedes puedan perdonarme. Me disculpo sinceramente“, finalizó.

Te puede interesar:

Papá e hijo de 5 años mueren en accidente a bordo de su carrito de golf en Carolina del Norte

Hermanas separadas al nacer se reencuentran 55 años después en Charlotte