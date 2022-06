Christian Nodal lanza una fuerte indirecta a Bad Bunny: “Hasta para cantar estupideces hay que tener talento”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Christian Nodal es reconocido por el público por su talento como intérprete en el regional mexicano, pero no está exento de polémica, sobre todo desde hace varias semanas, cuando protagonizó un enfrentamiento en las redes sociales contra el reguetonero J Balvin. Ahora ha lanzado una indirecta (que para muchos será directa) hacia Bad Bunny, otra de las figuras principales en el género urbano.

En una larga entrevista que concedió a la revista Rolling Stone en Español Nodal habló de diversos temas, entre los cuales destacó el de la importancia del estilo musical que él mismo interpreta: “A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso…yo creo que es muy bonito mantener las culturas, mantener siempre nuestra esencia, nuestra raíz. El regional es un tema, es un género muy bello que tiene letras increíbles”. Pero con respecto al reguetón fue muy crítico en su análisis: “No tiene contenido ni un mensaje positivo de la vida. Y tienen los reflectores, los focos y la atención que debería tener gente que sí compone, que sí canta, que sí ha dedicado tiempo”.

En ese sentido, el artista de 23 años agregó: “Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pend****as y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como ‘Si tu novio no te m**a el c**o, pa’ eso que no ma**’, pero hay que tener talento para hacerlo” (refiriéndose a la canción “Safaera” de Bad Bunny).

Finalmente Christian comentó acerca de que los éxitos musicales actuales duran muy poco, y que “la música ahorita mismo es comida rápida. La manera de consumir es de locos. Un hit mundial no dura lo que duraba antes”. Hasta el momento, el reguetonero puertorriqueño no ha hecho declaraciones acerca de las opiniones del cantante mexicano. View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone en Español (@rollingstonemx)

