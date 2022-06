Christian Nodal rompe en llanto durante concierto para “desahogarse” frente a sus fans

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores de Montería, Colombia, debido a que no pudo ocultar sus sentimientos y terminó por romper en llanto en pleno escenario, asegurando que necesitaba desahogarse por todo lo que está viviendo.

El intérprete de temas como “No te contaron mal” y “Botella tras botella” atraviesa momentos complicados a nivel personal, los cuales se han convertido en tema de conversación dentro de las redes sociales e incluso han provocado críticas y señalamientos que, confiesa, le afectan considerablemente.

Lo anterior fue revelado por el mismo cantante en pleno escenario durante el concierto que ofreció en Montería, Colombia, donde rompió en llanto para desahogarse ante sus fans, revelando cuánto le afecta todo lo que se llega a decir de él en los diferentes medios de comunicación.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen de mí, yo no soy un ser humano m$%&. Yo solo interpreto mis letras y mi música“, explicó.

El regreso de Christian Nodal a Colombia como parte de su Forajido Tour se convirtió en una noche muy especial en la que incluso llegó hasta las lágrimas al momento de compartir con su público cómo se encuentra emocionalmente.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto ni video cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y decúplenme, necesitaba usar este momento para desahogarme“, puntualizó el cantante antes de continuar con el show.

Así fue como la presentación terminó convirtiéndose en una emotiva noche en la que el sonorense abrió su corazón para poner un alto a las críticas y pedir más empatía.

A pesar de la petición que realizó Christian Nodal, esta misma noche se filtró un video en el que se le vio nuevamente junto a la cantante argentina Cazzu, con quien apareció intercambiando muestras de afecto previo a subir al escenario, lo que aseguran podría confirmar su romance.

