Christian Nodal confiesa que atentó contra su vida al saltar de un segundo piso

El mexicano Christian Nodal no para de sorprender, pero esta vez con una noticia que ha dejado con la quijada en el suelo a sus fans. El ex de Belinda dijo a la revista Rolling Stone que durante su infancia quiso saltar de un segundo piso atentando contra su vida. Pero también reveló el hermoso acto de amor que tuvo su abuelita fallecida hace más de un año y que le cambió la vida para siempre pues lo acercó a lo que más ama: la música.

La entrevista que dio Christian Nodal al periodista Diego Ortiz para dicho medio ha dado mucho de qué hablar. Sobretodo por la dura y muy honesta confesión que hizo el cantante más importante que hay en este momento en el género regional mexicano. En la misma aseveró: “No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pendej*!’”.

Después de prácticamente atentar contra su vida, Christian Nodal dice que su abuelita lo llevó a una iglesia donde se enamoró la trompeta y encontró en ahí el amor a Dios y a la música. Cosas que para él, según explica, van de la mano. “Yo la pasaba muy bien ahí porque veía a la gente sanar, yo sentí por primera vez a Dios en la música… Crecí pensando que todo el mundo vivía eso en su casa, ¿sabes? Pensé que todos debían cantar también, que todos hacían música. De niño tenía esa inocencia, y conforme fui creciendo, pues me di cuenta de que era un don muy bonito, y que era un regalo de Dios”. View this post on Instagram A post shared by Caprichosas de Christian Nodal (@caprichosasdechristian_oficial)

Christian Nodal también recordó lo duro que que fue ver desde muy pequeño a su mamá sufrir de una enfermedad tan dura como lo es la epilepsia. Esto por supuesto hizo que recayera más responsabilidad de la crianza y la casa sobre los hombros de los otros integrantes de su familia, como su padre y su abuelita. También dice que esta situación de su mamá hacía que los sintiera ausentes muchas veces. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

Por eso su refugio en Dios y en la alegría que ha representado la música para él hasta hoy en día. A pesar de su inminente fama y de estar haciendo historia al llevar la música regional mexicana no solo a los rincones de Estados Unidos sino de toda Latinoamérica, Christian Nodal dice que mantiene su esencia humilde. Que ese sentimiento es precisamente el que impregna en su música. “El éxito es muy relativo. Lo importante para mí es dar un mensaje con la canción. Conectar. Sanar”, agregó. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

En cuanto al amor, la música también ha sido válvula de escape. No habló en específico de la relación pasada con Belinda, pero sí de cómo ve el amor. Sobretodo de lo que ha aprendido a lo largo de esta y otras experiencias pasadas y sobre todo cómo se refleja en su música. “Hay tantas historias, hay tantas maneras de que te fallen, hay tantas maneras de fallar, hay tantas maneras de amar, hay tantas maneras de querer, que se pueden escribir millones y millones de canciones románticas y de desamor. Nunca muere, por más que sea de lo mismo. El amor y el desamor son parte de nuestras vidas, día a día. Si te das cuenta, es nuestro motor. ¿Por qué te levantas tú todos los días? ¿Cuál es tu motor? Claro, el amor a la familia, el amor a ti mismo, el amor al quererte ver bien, el amor a crecer, el amor a aspirar cosas más grandes. ¿Entiendes? Es el amor lo que nos mueve. Entonces yo trato de seguir viendo la vida desde ese punto. Que me siga moviendo el amor…”.

No hay duda que Christian Nodal está haciendo que los ojos del mundo giren hacia él y hacia México a través de su trabajo. Aquí les dejamos su sencillo “Ya No Somos, Ni Seremos“, que acumula hasta el momento 116 millones de reproducciones en Youtube.

