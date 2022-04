Mamá de Christian Nodal vivió un milagro después de ser diagnosticada con un tumor maligno

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, rompió el silencio hace unas horas a través de su cuenta de Instagram y reveló que le diagnosticaron un tumor maligno recientemente. Por fortuna, Silvia Cristina Nodal, como en realidad se llama la madre del cantante, asegura haber vivido un milagro que la sacó del peligro.

“Gracias Dios por esta oportunidad de vida! Sé que están muchas personas orando por mi salud, lo cual agradezco de corazón! tenía un mes sin poder comer, no tenía fuerzas y todo iba mal cada vez,

Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo de inmediato pero jamás perdí la fe! antes de hacerme el último examen miraron que por gracia de Dios, al revisar nuevamente, mi colon estaba en perfectas condiciones dejando a los doctores atónitos ! Un caso entre mil eso dijeron. Los milagros existen! Gracias infinitas por cada una des sus oraciones a mi familia y mis padres que no me sueltan de su mano, este video no lo hago con ninguna finalidad , solo dar testimonio de que Dios existe y es infinitamente bondadoso!”, fueron las palabras de la madre de Christian Nodal en Instagram.

Por supuesto, se le veía muy convaleciente y aún en el hospital. Semanas atrás, Cristy Nodal publicó una fotografía recostada en el regazo de su hijo mientras compartía un preocupante mensaje sobre su salud: “Mis fuerzas ya no daban para más”. En ese momento se dio a conocer que la mamá de Christian Nodal tenía casi tres años con diferentes diagnósticos mientras su salud iba empeorando. View this post on Instagram A post shared by Cristina Cristina Nodal Nodal (@cristy_nodal)

Además recordemos que hace muy poco, Christian Nodal y Belinda rompieron su compromiso. Aunque ninguno ha dado la razón oficial de la separación. Varios periodistas y medios de comunicación aseguraron que la familia de Nodal había tenido mucho que ver. Supuestamente, la cantante habría pedido un dinero prestado a su prometido y esto habría ocasionado una molestia de marca mayor. Obviamente esto tuvo que haber causado mucho estrés en tanto en la mamá de Belinda como de Christian Nodal.

Belinda se encuentra en España, su país de nacimiento. Ahí dijo que planea fijar residencia por ahora y mantenerse alejada de México por un tiempo. También dijo que no ha estado leyendo las redes sociales. Por su parte, a Christian Nodal ya se le vio con un misteriosa rubia muy guapa y que esto podría también ser parte de la ruptura, según medios de comunicación.

Lo cierto es que hasta el momento de cierre de esta nota, ninguno se había pronunciado sobre el motivo que los llevó a romper la relación. La buena noticia es que, la mamá de Christian Nodal comienza a recuperarse y eso tiene muy felices a los fans del exponente del regional mexicano.

