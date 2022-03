Presunto abuelo de Christian Nodal asegura que Belinda le hace brujería a los hombres

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Se ha comenzado a viralizar un video donde aseguran aparece el presunto abuelo de Christian Nodal diciendo que le hacía brujería a Christian Nodal y todos los hombres que con ella están. El señor, de avanzada edad, dice en el video: “Cuatro millones y casarse con ella”. Otro hombre que estaba presente se le escucha decir: “… ¿Para qué el anillo entonces?”.

Video de Lo Más Esperado.

De inmediato, los fans de ambos lados han dado sus opiniones. Pero, a ciencia cierta, la familia de Christian Nodal hasta el momento de cierre de esta nota no ha alzado la voz diciendo si es efectivamente se trata del abuelo de Christian Nodal. “… Esa mujer está bien peloteada y para mí que está haciendo brujería. Está haciendo brujería porque esa vieja normal no puede convencer a tanta lángara. Son pelados, pede***… Pero no creo que Lupillo Rivera sea tan pende** así, que se dejara que se tatuara…”, se le escucha decir al señor en el video. Al tiempo que se escuchan las carcajadas de la persona que graba, la cual claramente es una mujer.

El presunto abuelo de Christian Nodal no se quedó ahí y siguió con el discurso: “… Esa vieja es mañosa y va a agarrar a otro igual. No, no tan pende*** sino que ella lo apende*** con algo que ella usa. Mira te voy a decir… Prueba esto… y eso emboba a la persona”, al tiempo que agarraba un chip de maíz y hacía como si estuviese entregando algo de comer a otra persona.

Hasta el momento ninguna de las partes ha confirmado o negado esta información. Mientras, Christian Nodal se estará presentando en México junto a Banda MS y sigue con su imparable gira de conciertos. Mientras, a Belinda el programa de farándula Chisme No Like sigue sacándole la información que tienen rato trabajando, en la cual aseguran que Belinda tuvo un amorío con un primo y que, tanto ella como su padre, deben muchísimo dinero.

Por su parte la intérprete de “Mentiras”, Belinda, se prepara para un próximo estreno en Netflix. Esto, sin mencionar el tema que lanzó recientemente que se llama “ñlajdjsad”. Pero, como lo que nos trajo hasta acá fue Christian Nodal, aquí les dejamos el videoclip del tema “No Somos, Ni Seremos“, mismo que sacó después de anunciar su ruptura con Belinda.

