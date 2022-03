Christian Nodal recuerda los excesos que vivió cuando empezó a tener éxito como cantante: “Me obsesioné”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Afrontar el éxito no ha sido nada fácil para Christian Nodal, quien a sus 23 años se ha convertido en uno de los cantantes de regional mexicano más escuchados; sin embargo, antes de descubrir que hacer música es su verdadera pasión, confesó que tuvo que pasar por una serie de excesos.

En entrevista con la revista mexicana Life and Style, el intérprete de “Ya no somos ni seremos” recordó que sus inicios en la música estuvieron marcados por un sinfín de emociones intensas que lo hacían sentir “como si le inyectaran adrenalina a cada rato“.

Confiesa que tener fama, dinero y conseguir las cosas con tanta facilidad es uno de los peligros más grandes que puede existir cuando no se está preparado para vivir con ello.

“Todo esto que me pasó me asustó. Es como pararte en la cima del edificio y sentir mucho vértigo“, dijo.

Durante la charla también reveló que los inicios de su carrera estuvieron marcados por las continuas reuniones y salir con gente que no conocía y terminar en lugares extraños. Además de comprarse alhajas, relojes y hasta un Ferrari, llegó a pensar que el dinero era estar rodeado de lujos y una especia de “vida loca” y sin pensar las consecuencias.

“Todos los días eran de fiesta. Siento que no perdí el piso, pero sí me obsesioné y llegué a un punto en el que si no traía ropa de marca, no me sentía seguro. Pero cuando lo comprendí, dije: ‘¡Esto vale madres! Con esto no conectas con la gente, lo haces con el corazón, con la palabra’”, con lo que finalmente logró entender que esto fue solo una etapa de su vida.

El ex novio de Belinda confiesa que le gusta llevar sus pasiones a otro nivel, por lo que tener tatuajes en la cara es parte de su personalidad y no se trata de un personaje que haya creado.

El artista oriundo de Caborca, Sonora, destaca que es difícil entender el éxito, en especial “venir de la nada y luego tenerlo todo. Antes no te pelaban y ahora todos te desean. No sabía si me querían por quien soy o por lo que creen que soy“, agrega.

Una de las grandes metas de su carrera es poner a México en alto gracias a la música que hace y que esta sea coreada en otros países, pues siente un compromiso por aportar a su cultura.

Dentro de esta misma publicación, Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al aparecer sin uno de los polémicos tatuajes que se hizo en el rosto en honor a Belinda.

