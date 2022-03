La romántica canción que Christian Nodal le compuso a Belinda para conquistarla

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ahora que Belinda y Christian Nodal han dado por terminado su noviazgo, todo parece indicar que el cantante ha decidió acabar con todo aquello que le recuerde a su ex, por lo que incluso ya comenzó a borrar los tatuajes que se hizo en su honor poco después de que anunciaron su noviazgo en agosto de 2020.

Pero entre las múltiples demostraciones de amor de los “Nodeli” también se encuentra una romántica canción en la que el cantautor sonorense plasmó sus sentimientos y expuso todo aquello que soñaba construir a lado de su pareja.

Sin embargo, ahora que la relación ha llegado a su fin, fanáticos de redes sociales han comenzado a recordar el tema creado antes de que anunciaran su noviazgo con el que, al parecer, la habría conquistado.

Según lo relató la también actriz durante una entrevista con la revista TVNotas en agosto de 2020, Christian Nodal le envió dicho tema para que lo escuchara y a partir de entonces comenzó a surgir el amor.

“Christian me respondió que la canción era para mí, que yo había sido su inspiración y su musa para poder componer ese bello tema, el cual sólo he escuchado yo”, dijo la cantante.

Y aunque hasta ese momento se sabía muy poco de la canción, fue el mismo cantante quien compartió los primeros arreglos con el que también demostró su talento.

“Óyeme bien porque yo no soy de estas cosas, el amor me dio más espinas que rosas y aún con todo eso quisiera serte honesto, contigo se me quita el escudo que llevo puesto, te metes de repente en todos mis sentimientos, te robas mis miradas…”, se escucha en la primera parte de la canción de la que nunca se dio a conocer el título y que finaliza con la frase: “Quiero que seas tú por mi voluntad“.

Y aunque este tema no ha visto la luz de manera oficial, días después de anunciar el fin de su relación Christian Nodal estrenó el tema “Ya no somos ni seremos“, el cual habría dejado claro, por lo menos para sus fanáticos, que era una letra dedicada para su ex.

