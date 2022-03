Manelyk González confiesa que siente atracción por Christian Nodal porque es guapo y millonario

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ahora que Christian Nodal regresó a la soltería, no ha faltado quién reconozca su interés por el ex de Belinda, y en esta ocasión fue Manelyk González quien confesó que el cantante sonorense le parece sumamente atractivo, pues entre las virtudes que ha visto en él se encuentran sus cuentas bancarias.

Durante un encuentro con los medios de comunicación convocados al evento organizado para presentar una colaboración musical con Trixy Star, la participante de ‘La Casa de los Famosos’ confesó que siente una gran atracción física por Christian Nodal, ya que le parece muy guapo.

“No me gusta, ¡me fascina!, me encanta, ¡es un papazote! Pero por supuesto, ¿a quién no le va a gustar Christian Nodal?“, respondió inmediatamente.

Sin embargo, fue contundente al asegurar que no solo le gusta por su físico e indudable talento como artista del regional mexicano, sino que también le atrae su cuantiosa fortuna, por lo que no le ve ningún defecto.

“Es un papazote, tiene muchísimo talento y aparte es estúpidamente millonario, ¡Dios mío qué más!”. Manelyk González

Pero eso no fue todo, ya que la modelo que también ha participado en ‘Acapulco Shore’ compartió su opinión sobre el anillo de compromiso que el intérprete de “Ya no somos ni seremos” le dio a Belinda, en donde aseguró que ella no regresaría la valiosa joya cuyo valor se estima en $3 millones de dólares.

“Si me hubieran dado un anillo como el de Christian Nodal, pues ni de pend*** lo regreso, ¿verdad? Me desaparezco, dejo de trabajar, pero como no es así, que se queden con el anillo y que se lo metan por donde les quepa”, añadió.

Contrario a dicha postura, su opinión cambió cuando le preguntaron sobre el anillo de compromiso que le entregó Jawy Méndez, joya que regresó porque no está de acuerdo en conservar recuerdos de una relación que no funcionó.

“Ridículamente me regresaron un colchón y yo regresé un anillo, porque para mí no vale la pena tener algo que ya no es y que nunca va a pasar, entonces ese anillo yo me lo puedo comprar diez veces“, dijo.

