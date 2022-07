Se concreta la frustración de Toluca: Luuk De Jong regresa oficialmente al PSV

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los rumores terminaron de concretarse y el pase deLuuk De Jong al PSV Eindhoven ya es un hecho, el futbolista holandés desestimó las ofertas del fútbol mexicano y más concretamente la de Toluca y decidió regresar al club que lo colocó en la élite y con el que piensa será convocado por Louis Van Gaal a defender los colores de la selección holandesa en el Mundial Qatar 2022.

“El regreso de Luuk requirió duras negociaciones con el Sevilla y el viernes por la noche, afortunadamente, hubo un gran avance. La temporada pasada también hicimos un intento de traer a Luuk de vuelta al PSV. Me alegro de que ahora haya tenido éxito. Luuk nos aporta experiencia, liderazgo y objetivos y puede ir a Alemania el lunes para prepararnos con la selección”, afirmó el director de asuntos futbolísticos del club holandés en declaraciones reseñadas por Mundo Deportivo.

El monto del fichaje de Luuk De Jong por el PSV

Luuk De Jong llega al PSV Eindhoven luego de pasar una temporada cedido al FC Barcelona y traspasado por el Sevilla quien tenía los derechos del futbolista neerlandés. En el conjunto andalúz, De Jong era querido por ser el protagonista de la sexta UEFA Europa League conseguida por el equipo español.

El monto por el que el jugador neerlandés ficha por su antigua y ahora nueva casa es de 12,5 millones de dólares. El viernes pasado ya superó su revisión médica y está a total disposición para unirse a su club y ponerse a las órdenes del entrenador, Ruud Van Nistelroy. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#TheLuukWay pic.twitter.com/YIra6V4KH9— PSV (@PSV) July 2, 2022

Rechazo al fútbol mexicano

El delantero holandés Luuk De Jong quien ha sido 38 veces internacional con su selección, rechazó a América, Monterrey y más recientemente al Toluca, equipo que quería concretar un fichaje de talla internacional, razón por la que intentaron traer a Edinson Cavani y posteriormente a De Jong, en ambos casos la directiva del cuadro “choricero” fracasó. Official. Luuk de Jong re-joins PSV Eindhoven from Sevilla on a €4m fee. Full agreement completed between the two clubs. 🔴🤝 #PSV



De Jong has turned down Mexican side Toluca proposal weeks ago.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2022

En el FC Barcelona anotó seis goles en 29 partidos oficiales, alguno de esos goles sirvieron para sumar puntos importantes para el equipo de Xavi, tales son los casos de sus anotaciones contra el Espanyol y el Mallorca, equipos que se la pusieron difícil al Barca y que De Jong tuvo la llave para destrancarlos.

