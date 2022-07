Yanet García, “La Chica del Clima”, baila y da la espalda a la cámara con acaloradas prendas de lencería

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yanet García no deja de llamar la atención con los acalorados destapes que realiza ante sus seguidores de redes sociales, por lo que una vez más elevó la temperatura con un atrevido baile en el que dio la espalda a la cámara mientras modela un conjunto de lencería que nuevamente dejó a la vista sus curvas de infarto.

Las candentes imágenes de la llamada “Chica del Clima” fueron publicadas a través de su cuenta oficial de Instagram, y como ha ocurrido en otras ocasiones, terminaron por causar revuelo por bailar con un conjunto de lencería de dos piezas: una diminuta tanguita de hilos y una sexy camisola de flecos con estampado de animal print que la hizo lucir simplemente espectacular.

En la grabación de unos cuantos segundos, la modelo mexicana que saltó a la fama hace algunos años por conducir la sección del clima dentro del programa ‘Hoy’ de Televisa, se convirtió en una de las celebridades favoritas por lucir su torneada retaguardia mientras realiza unos cuantos pasos de baile y camina como una auténtica modelo ante la cámara.

Por supuesto, las seductoras imágenes dieron de qué hablar y provocaron la admiración de más de 100 mil seguidores que calificaron la publicación con un corazón rojo, así como una lluvia de mensajes en los que le hicieron saber lo bella que se ve.

No obstante, esta es tan solo una de varias ocasiones en las que ha lucido su voluptuosa retaguardia con este revelador atuendo, pues semanas atrás compartió una fotografía en la que realizó una seductora pose que se robó el corazón de casi 400 mil usuarios de la misma red social. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

El desfile de prendas íntimas y atractivos posados parece no tener fin, ya que la escultural influencer de 31 años también ha reventado los termómetros con otros conjuntos de prendas íntimas que la hacen lucir espectacular, como ejemplo de ello se encuentra la fotografía que compartió hace unos días en el que expuso su deslumbrante belleza con un revelador set color rojo en el que sus piernas robaron protagonismo y que de acuerdo con la misma publicación fue realizada durante su viaje a las Islas Turcas y Caicos. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

