Zelensky asegura que Europa debe estar unida ante los ataques rusos a los valores comunes

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, compartió en un mensaje que Europa debe responder unida a la guerra de agresión rusa quienes atacan los valores comunes. Además de agradecer a EE.UU. el nuevo paquete de ayuda para combatir y defender su nación.

“La agresión rusa contra Ucrania es una agresión contra toda la Europa unida, contra cada uno de nosotros, contra nuestros valores comunes. Y nuestra respuesta debe ser unitaria”, escribió en un mensaje que acompaña de imágenes de la destrucción que deja la guerra en su país.

En otro mensaje reciente, Zelensky aseguró que las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia de Ucrania están haciendo todo lo posible para identificar a todos los soldados rusos responsables de atacar constantemente a las ciudades de Ucrania.

“Ninguno de ellos podrá eludir su responsabilidad, y las sanciones personales no serán suficientes para estas personas. Una condena y prisión es lo mínimo que merecen”, afirmó el presidente ucraniano.

El líder ucraniano ocupa sus redes sociales para difundir los agradecimiento de todos los países que han enviado ayuda a la nación, así como dado su apoyo. En un video agradeció el nuevo paquete de ayuda que el presidente Joe Biden le envió y con lo que han podido combatir contra las tropas rusas.

“Estoy especialmente agradecido a los Estados Unidos de América y personalmente a Biden por el nuevo paquete de apoyo para Ucrania anunciado hoy, que incluye sistemas NASAMS muy poderosos. Un complejo de misiles antiaéreos que fortalecerá significativamente nuestra defensa aérea. Hemos trabajado duro para este suministro”. I commend US historic decision to provide UA with new security assistance package, including modern air defense systems. Thank you @POTUS for your continued leadership and support of UA in its fight against the aggressor. Together towards the victory!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2022

Te puede interesar: