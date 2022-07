“La Chica del Clima”, Yanet García, modela sus reveladoras prendas de lencería color rojo entre la selva

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Yanet García está paralizando por completo las redes sociales gracias a su belleza y torneada silueta, misma que disfruta exponer con ayuda de sensuales conjuntos de baño y prendas de lencería que dejan muy poco a la imaginación, tal como este fin de semana reapareció entre la jungla.

La seductora publicación fue realizada a través de su cuenta de Instagram, en donde la espectacular modelo de 31 años, quien es conocida como “La Chica del Clima”, prendió fuego al aparecer con un sexy conjunto de dos piezas, un top de red color rojo y un revelador bikini del mismo tono con el que se paró de espaldas a la cámara para exponer al máximo su torneada retaguardia.

En la postal que fue acompañada con la frase: “En la jungla la jungla poderosa”, la mexicana confirmó por qué es considerada una de las celebridades consentidas dentro de las plataformas virtuales.

Con candentes halagos y miles de reacciones en forma de corazón, fue como la artista originaria de Monterrey, Nuevo León, provocó tremendo alboroto en dicho perfil social.

Pero las arriesgadas publicaciones que ponen a prueba la censura de Instagram parecen no tener fin, ya que esta no es la primera vez que aparece luciendo prendas diminutas que muestran al máximo su figura, pues en repetidas ocasiones ha compartido breves adelantos de lo que sus admiradores más exigentes podrán disfrutar si se suscriben a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, en donde promete elevar la temperatura.

Como ejemplo de lo anterior, se encuentra la serie de fotografías en las que la modelo certificada como health coach se lució ante la cámara con un seductor body de terciopelo color negro, con el que volvió a dar la espalda a la cámara para mostrar uno delos ángulos más provocativos de su anatomía. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Mientras que, posando en topless y con tan solo una diminuta tanguita de hilos Yanet García volvió causar revuelo ante casi 15 millones de seguidores que ha logrado conquistar desde que dio por terminada su participación en el programa hoy conduciendo la sección del clima. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

También te podría interesar:

–Yanet García, “La Chica del Clima”, baila y da la espalda a la cámara con acaloradas prendas de lencería

–“La Chica del Clima Mexicana”, Yanet García, modela desde la piscina su microbikini de hilos azul

–Yanet García deja expuesta su retaguardia con una micro tanga y arriba de una hamaca