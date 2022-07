“Me empezó a dar miedo”, comentó Martha Higareda sobre la vez que un fanático la acosó

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aunque Martha Higareda esté actualmente enfocada en su éxito en producciones estadounidenses como “Altered Carbon” y “Queen of the South”, parece que no todo ha sido de color de rosa en otros aspectos de su vida fuera de su vida profesional, pues en el podcast “La Cotorrisa” ha contado sobre un fan que la acosó.

En este show de YouTube de los comediantes Ricardo Pérez y Slobotzky, Higareda relató que “me lo encontraba en todos lados y de repente un día sonó el teléfono de mi casa, yo vivía con mi hermana en el norte, contesto y era este fan”, comentario con el que se sorprendieron los conductores.

“Le digo ‘¿Cómo conseguiste el teléfono?’, y me dijo ‘Tengo una conocida en Telmex y me dio tu teléfono’”, sumó a la historia, diciendo que el acosador incluso la molestaba en su casa: “A la semana se presentó afuera de mi casa. Le dije a mi mamá: ‘¿Qué vamos a hacer?’. Me dijo ‘No sé porque esto ya está muy stalker’”.

Adicionalmente, aseguró que “se empezó a hacer pasar por prensa, se compró un chaleco de estos que tienen bolsas para empezar a ir a las premieres, pero me empezó a dar miedo”. Con esto en mente, los comediantes le preguntaron cómo terminó esta situación con el fan, a lo que Martha Higareda dijo que se terminó cuando se mudó a Estados Unidos: “Me fui a Estados Unidos, ahí fue que empecé a actuar allá”.

En el programa, la actriz también relató a los conductores su encuentro sorpresa con Will Smith y sobre cómo lo conoció, su conversación y lo que piensa sobre lo que pasó en los premios Óscar.

