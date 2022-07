Asesinas en serie: una pareja de orcas lleva 5 años cazando a tiburones blancos

En Sudáfrica, una pareja de orcas está expulsando y matando a los tiburones blancos de su hábitat ancestral. Según un estudio publicado en el African Journal of Marine Science, los tiburones blancos evitan ahora por miedo la zona costera de Gansbaai, considerada hasta ahora una de las más legendarias del mundo en cuanto a avistamientos de estos gigantescos depredadores.

Desde 2017, ocho tiburones blancos han llegado a la costa tras un ataque de orcas en la región, según el estudio. A siete de ellos les faltaba el hígado y a otros el corazón, heridas claramente infligidas por la misma pareja de orcas. Los investigadores sospechan que también mató a otros tiburones blancos que no llegaron a la orilla. Las orcas se encuentran en todo el mundo y se alimentan de peces y focas, entre otras cosas.

Los resultados del estudio, que comenzó en 2017, sugieren que los ataques han desencadenado un desplazamiento masivo rápido y a largo plazo de los grandes tiburones blancos. Los avistamientos de tiburones blancos habían “disminuido drásticamente” en Gansbaai desde 2017.

New paper on the orcas Port & Starboard killing white sharks in 🇿🇦. Was lucky enough to be loosely part of the 5th necropsy described here as an intern in Gansbaai 2017 (see pics). Big congrats to Alison Towner et al. Very nice to see this published: https://t.co/DfSA8UtGnd pic.twitter.com/HRV2AgzIrr

