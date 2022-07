Cristian Pavón le dice “no” a Cruz Azul y se va con Antonio Mohamed al Atlético Mineiro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cristian Pavón ya decidió su futuro y fichó por el Atlético Mineiro, luego de que Cruz Azul intentara contratarlo desde el torneo pasado sin obtener el resultado deseado.

El equipo campeón de la liga de Brasil publicó a través de su cuenta de Twitter que el delantero de 26 años, quien jugó para el Galaxy en el 2019 y el 2020, es el nuevo refuerzo del equipo que dirige Antonio Mohamed, un viejo conocido de la Liga MX.

“La ciudad del #Galo ahora es la casa de Cristian Pavón. El argentino es el nuevo atacante del Atlético. Él firmó hasta junio de 2025″, informó el equipo brasileño en Instagram.

Pavón llega como agente libre procedente de Boca Juniors, luego de que tuviera algunos roces con la directiva xeneize tras una negativa a mejorar su salario y decidir no renovar con ellos.

Vale recordar que, según reportes locales, la Máquina Celeste no pudo concretar el traspaso del jugador a la Ciudad de México, debido a que Boca Juniors consideró que la oferta que hicieron por el jugador estaba muy por debajo de sus pretensiones. 🚨Cruz Azul and Atletico MG are in the race for Cristián Pavón.



💰Cruz Azul made an offer of $ 1.5 million to Boca Júniors.#Galo #Boca #VamosBoca #CruzAzul pic.twitter.com/xUGcFmsuST— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 16, 2022

