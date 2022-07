Confirman tres mexicanos entre víctimas de tiroteo en Highland Park, Illinois; videos muestran el momento del terror

Hay tres mexicanos entre las víctimas del tiroteo en Highland Park, Illinois, uno de los cuales falleció, indicó el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

“Me informa Reyna Torres, cónsul de México, que hay un connacional entre quienes han perdido la vida en el tiroteo que tuvo lugar en Chicago”, señaló el funcionario en su cuenta oficial de Twitter.“Acompañamos a la comunidad de Chicago en su dolor y tristeza por esta tragedia”.

El tiroteo se produjo poco después de que empezara un desfile por el 4 de Julio y varios videos publicados en redes sociales muestran el momento en que se desató el terror por el ataque perpetrado por Robert E. Crimo III.

WARNING: This is what a mass shooting looks and sounds like.



Just horrifying.



Highland Park



Videos taken from Reddit pic.twitter.com/Ssq3bXV0Zu — Jim Drastic (@JimDrastic) July 4, 2022

El tiroteo hizo que decenas de personas empezaran a correr asustadas por el ruido de disparos, de acuerdo con lo que muestran videos del Chicago Sun Times, en un acto al que habían acudido varias autoridades, incluido el gobernador de Illinois, el demócrata Jay Robert “J. B.” Pritzker.

Alexander Sandoval contó a WLS, una filial de CNN, que corrió con su hijo y logró esconderlo en un contenedor para basura.

“Pensé que era la Marina que estaba saludando a la bandera con rifles, pero luego cuando vi gente corriendo, levanté a mi hijo y comencé a correr… Corrimos detrás del edificio y metí a mi hijo en un contenedor de basura y él se sentó allí con su perro, y volví a buscar al resto de mi familia”, dijo Sandoval. A shooting at a Fourth of July parade in Highland Park, Illinois, sent hundreds of people fleeing for safety. The police said six people were killed and dozens were wounded after a gunman opened fire from a rooftop.https://t.co/2buIjwH98j pic.twitter.com/Hhsq7vv4gJ— The New York Times (@nytimes) July 4, 2022

Highland Park es una zona residencial ubicada a unos 40 kilómetros de Chicago en el que viven unas 30,000 personas, según el censo de 2020.

Con información de EFE