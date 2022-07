La Liga MX lo quiere de vuelta: Carlos Salcedo y los cuatro equipos mexicanos que lo quieren de refuerzo 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial de Qatar 2022 y hay futbolistas que aún pretenden ganarse un cupo con la selección mexicana de Gerardo Martino. Carlos Salcedo se fue hace media temporada a la MLS con el Toronto FC. Sin embargo, el fútbol estadounidense no ha sido tal y como el “Titán” se lo esperaba. Bajo estas circunstancias, en el papel se prevé un futuro fichaje del azteca.

Según informaciones de Jesús Barrón, periodista de Multimedios Deportes, Carlos Salcedo podría regresar a la Liga MX. El ex futbolista de Tigres de la UANL no ha tenido un gran desempeño con el Toronto FC, sobretodo al tomar en cuenta las constantes expulsiones y amonestaciones que ha recibido en la MLS.

Cuatro equipos quieren a Salcedo

Luego de sus grandes aportes en la Liga MX, Carlos Salcedo es un jugador más que probado en el torneo. Bajo estas circunstancias son muchos los equipos que quieren hacerse con los servicios del mexicano. Los reportes indican que sus opciones de regresar estarían sobre cuatro equipos: Cruz Azul, Chivas de Guadalajara, Bravos de Juárez y un posible retorno a Tigres de la UANL. View this post on Instagram A post shared by Carlos Salcedo (@csalcedojr)

Cuánto dinero tendrían que pagar por Carlos Salcedo

A pesar de que el “Titán” no ha tenido una campaña sobresaliente, el valor de su ficha no ha bajado en demasía. Tras 13 partidos en la MLS, el valor del azteca sigue rondando los $5.2 millones de dólares. No está de más recordar que Salcedo tiene contrato con Toronto hasta diciembre de 2024. View this post on Instagram A post shared by Carlos Salcedo (@csalcedojr)

