Lionel Messi vs. Kylian Mbappé: conflictos de intereses en el PSG por el futuro de Neymar Jr.

Desde hace mucho tiempo no hay alegría en el Paris Saint-Germain. Desde la llegada de Lionel Messi al club, los aficionados no tienen mucho qué celebrar. Quedar eliminados de la UEfA Champions League fue un duro golpe para el equipo francés. Ahora, el club tendría un nuevo proyecto en mente, pero sin Neymar Jr. Esta decisión tendría a un par de bandos: Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Según informaciones recopiladas por Minuto Deportivo, Mbappé habría ganado mucho peso dentro de las decisiones del club. En este sentido, el joven atacante francés respaldaría la salida del brasileño pues no estaría de acuerdo con sus constantes indisciplinas dentro del club, factor que sería un gran problema para la nueva era de Galtier.

Sin embargo, hay un futbolista que claramente se opine a la salida de Neymar Jr. Los reportes indican que Lionel Messi le habría pedido a Al-Khelaifi, presidente del PSG, que reconsidere su decisión de sacar al brasileño del club.

Salir de Neymar Jr. tampoco sería una tarea sencilla. El brasileño tiene un vínculo con el club hasta 2027 y, en caso de ser vendido, tendría que ser recompensado con unos $32 millones de dólares por temporada. Esta condición sería posible gracias a una cláusula unilateral en el contrato del amazónico.

¿Qué opina Nasser Al-Khelaifi?

“Los que no encajan en el proyecto tendrán que irse. Algunos se han aprovechado de la situación. Ahora eso se ha acabado. El objetivo para los próximos años es no tener más que jugadores parisinos en nuestro equipo. Hay tantos talentos en nuestra región. Los mejores jugadores de nuestra región merecen jugar en el PSG. Eso tardará tiempo, pero es un objetivo”, sentenció. PSG president Nasser Al-Khelaifi wants the club to be more humble 👀 pic.twitter.com/gMOZZgL8mz— ESPN FC (@ESPNFC) June 24, 2022

