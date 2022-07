Thalía recibe fuertes críticas por irse de fiesta tras la muerte de Doña Eva Mange: “¿Y tu abuela?”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una vez más Thalía fue blanco de fuertes críticas en redes sociales por irse de fiesta a tan solo unos días de la muerte de su abuelita, Doña Eva Mange y supuestamente olvidarse del luto que debe guardar.

Fue el pasado 24 de junio cuando Laura Zapata confirmó con el corazón roto la muerte de su abuelita, quien la crio desde los tres años; y aunque en varias ocasiones dejó claro que siempre ha contado con el apoyo de su hermana Thalía, la cantante recibió fuertes señalamientos debido a que no asistió al funeral de Doña Eva Mange.

Pero las críticas se hicieron presente una vez más, pues la también actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir unas imágenes del paseo que realizó junto a su familia en un lujoso yate para celebrar la Independencia de Estados Unidos, publicación que provocó los reproches por parte de sus seguidores.

“Rodearte de personas que aprecien tu forma de ser… qué regalo celebrar la amistad y la vida. Feliz 4 de julio adelantado“, escribió la cantante como descripción a la serie de videos y fotografías en las que se le vio de lo más sonriente junto a su familia.

Y aunque Thalía también recibió más de 40 mil reacciones en forma de corazón, algunas muestras de cariño y halagos por lo bella que luce a sus 50 años, las fuertes críticas llegaron como lluvia en donde la cuestionaron por no guardar el luto tras la muerte de su abuelita, e incluso, no faltó quien aseguró que no tenía motivos para celebrar esta fecha pues ella es mexicana.

“¿Cuándo vendrás a México? ¿Por qué no despediste a tu abuela?“, “A ella solo la mueve el dinero y el poder”, “¿Y la abuelita?“, “Que cosa cómo llevan el luto los artistas un día lloran mucho y al otro salen risa y disfrutando”, “Lo bueno que el luto lo lleva a dentro de su corazón”, “Pero si tú no eres estadounidense qué tienes que celebrar”, “Y tu hermana y tu abuela bien gracias“, “Se ve que no te dolió la muerte de tu abuela”, escribieron algunos fanáticos en la sección de comentarios.

