VIDEO: Pareja del Área de la Bahía sobrevivió a tiroteo en la Autopista Interestatal 580 cuando una bala atravesó el parabrisas de su vehículo

Una pareja del Área de la Bahía sobrevivió a un tiroteo que ocurrió en la Autopista Interestatal 580 cuando un balazo atravesó el parabrisas de su vehículo y estrelló la ventana trasera.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 5:00 p.m. del martes 14 de junio, pero la pareja apenas compartió la grabación del incidente, que fue captado por una cámara de tablero.

Cuando se dirigían al este por la Interestatal 580, a la salida del trabajo en San Leandro, Garrett Mason y su prometida Tina Do se encontraron en medio de un tiroteo cuando un automóvil los rebasó mientras otro los seguía.

Una cámara de tablero capturó el momento en que una bala atravesó el parabrisas y estrelló la ventana trasera.

“Tal vez, dentro de los 15 segundos de llegar a la autopista, el primer auto disparó contra el segundo alineado en la autopista”, relató Mason.

“Escuché algunas balas en ese momento y cuando golpeó el parabrisas pensé que era una piedra. No sabía que era una bala en absoluto. Literalmente, toqué mi cuerpo para asegurarme de que no resultara herida. Teníamos pequeños rasguños”, mencionó Do.

La policía les dijo que los tiroteos en las autopistas son frecuentes.

“Realmente, la única parte extraña es que la bala pasó justo por su cara”, dijo Mason.

Durante dos semanas la pareja procesó lo sucedido, y posteriormente lo publicaron en sus redes sociales.

Gracias a una página creada en GoFundMe recuperaron el deducible de su seguro y después la retiraron.

“Crecí en South Bay, así que es como si toda mi familia estuviera aquí y escuché esa historia sobre cómo no hace mucho tiempo sobre un niño de 2 años. Ahora que es como golpearme personalmente y no quiero que afecte a alguien más. Es realmente decepcionante que esté sucediendo en nuestra ciudad natal”, expresó Do.

La pareja trata de dejar en el pasado el incidente del tiroteo mientras continúan con sus planes de boda en diciembre.

