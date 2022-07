El boxeador Andy Ruiz no cierra las puertas a volver a entrenar con el Canelo Team

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Foto: Harry How / Getty Images

El boxeador mexicano Andy Ruiz peleará el próximo 4 de septiembre en la ciudad de Los Ángeles y lo hará con el entrenador Alfredo Osuna, aunque el púgil afirma que podría volver al Canelo Team de Saúl Álvarez y Eddy Reynoso.

“El Destroyer” relató que a pesar de lo que la mayoría piensa, la relación entre él con el Canelo Álvarez y Reynoso no terminó en malos términos y que aunque ahora estén en caminos distintos, no significa que no vaya a regresar nunca.

“Nunca me faltaron al respeto ni nada por el estilo. Tengo mucho cariño por Eddy y Canelo. El gimnasio es muy bueno y no significa que no vaya a volver nunca, tengo mucho cariño por todos los que trabajan ahí”, comentó Andy Ruiz.

Andy Ruiz siempre ha expresado su admiración hacia Eddy y el Canelo, por lo que podría regresar tras su combate en septiembre.

“Eddy es un extraordinario entrenador que tiene mucha experiencia peleando contra zurdos. Ve cuantos zurdos han peleado contra el Canelo. Así que tiene mucha experiencia y por eso me va a ayudar”, explicó previamente.

Su salida del ‘Canelo Team’ y las motivaciones que ocasionaron que despidiera a Eddy Reynoso como su entrenador son todavía un misterio.

Al Destroyer se le veía muy cómodo entrenando con Reynoso y Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el pequeño gimnasio de San Diego. Alejado de los excesos, se disciplinó al estilo duro del Canelo Team y logró bajar mucho de peso y recuperar forma física.

De cara a su regreso al ring el próximo 4 de septiembre, Andy Ruiz se prepara con todos los hierros en su gimnasio para buscar derrotar a Luis ‘King Kong’ Ortiz y mandar un contundente mensaje al mundo del boxeo: que sigue teniendo el mismo talento que cuando la indisciplina lo apartó del deporte.

