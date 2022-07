La joya de Cincinnati le abre las puertas a Chivas de Guadalajara: Brandon Vázquez le lanza un guiño al “Rebaño Sagrado”

Hay noticias en Chivas de Guadalajara. Tras la lamentable lesión de José Juan Macías, el “Rebaño Sagrado” se ha dado a la tarea de buscar un atacante que asuma la responsabilidad de los goles del club. Muchos han sonado para asumir ese puesto, pero desde la MLS, Brandon Vázquez parece tener la delantera. El jugador mexicoamericano está consiente de esta oportunidad y ya hace su trabajo mediático.

“Yo crecí con toda mi familia siendo de Chivas, ahí en Guadalajara y sí he escuchado (rumores del interés del Rebaño), mi familia que vive en Guadalajara ha escuchado cosas en las noticias y emocionados me mandan mensajes, pero yo acá no he escuchado nada concreto y estoy enfocado con Cincinnati. Es un equipo muy grande y con mucha historia y puede ser emocionante”, atención Vázquez en una entrevista con Fox Sports.

What a ball!@LuchoAcosta94 finds @Brvndonv on the corner for the equalizer. pic.twitter.com/Hy7t9b9Ouf — Major League Soccer (@MLS) July 4, 2022

El atacante de Cincinnati FC ha jugado más de 15 partidos en la actual temporada de la MLS. Vázquez ha sorprendido a los aficionados del fútbol estadounidense con su gran cuota goleadora. El ex atacante de Xolos de Tijuana ha marcado 8 goles en la campaña, un registro mayor que el de Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Vela.

“Es un equipo cercano al corazón de mi familia, entonces si llega a pasar pues estuviera contento y sí, yo creo que es algo emocionante como te dije antes, no lo he pensado así totalmente y ya listo para irme, sigo preparado y estamos a mediados del torneo acá, entonces es difícil contestarte algo bien todavía“, explicó.

¿México o Estados Unidos?

Las actuaciones de Brandon Vázquez en la MLS no solo ha despertado el interés de Chivas de Guadalajara. Desde el cuerpo técnico de la selección mexicana han intentado convencerlo para que luzca los colores de México. No está de más recordar que Vázquez ha hecho gran parte del ciclo juvenil con las inferiores de Estados Unidos.

“Yo estoy abierto a las dos selecciones, sí tengo doble nacionalidad, entonces las dos puertas están abiertas, yo estoy listo para lo que sea, para lo que venga y yo preparado para cualquiera“, concluyó. Brandon Vazquez has been on 🔥 for @fccincinnati

– 4 Games

– 4 Goals

– 1 Assist

23 years of age , he could be a Late bloomer

Eligible for both 🇺🇸 & 🇲🇽

Played with the #USMNT in U-17 , U-19, U-20 & U-23

He was also part of a Mexico U-17 Camp when he was in Xolos.

Keep an Eye 👀 pic.twitter.com/BRDGGmkHWp— Edgar Moreno (@ConcacafEdgar) March 20, 2022

