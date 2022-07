Christian Nodal quiere tener hijos con Cazzu ¡a solo unos meses de noviazgo!

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aunque hace poco fue criticado después de ser captado diciéndole “te amo” a su actual pareja Cazzu, Christian Nodal parece que no se siente afectado por estos comentarios, pues el cantante desea no solo a casarse con la argentina, sino también tener hijos con ella.

Según el programa de ‘Chisme no like’, el intérprete de regional mexicano, quien actualmente se está tomando unos meses de descanso de los escenarios, está de visita en Argentina con la rapera, pues su foco en este momento es compartir mucho entre los dos.

“Está en Argentina, está descansando. Se está relajando de todo esto que ha pasado, pero no solo eso, están buscando una propiedad para vivir ahí, alejarse de su vida millonaria de aquí en Los Ángeles, para irse a vivir allá donde termina el mundo, en Argentina”, dijeron en el programa.

Además, aseguraron que la pareja no solo quiere vivir juntos, sino también tener hijos. “No solamente él está ahí componiendo con su mujer, que cómo se enamoran y desenamoran tan rápido, te podemos decir que han hablado Christian Nodal de la posibilidad de tener un hijo, el señor ya están pensando en ser padre y obviamente con la susodicha, que por lo que sabemos, ahora en Argentina ya están practicando”.

Esta información llega después de que hace unas semanas, se informara que en la visita a Guatemala de los cantantes, estos fueron al Convento La Merced, en el que hablaron con un sacerdote, a quien Nodal le expresó sus ganas de casarse en este lugar, lo que podría decir que está planeando una boda junto a Cazzu. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

“¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso: ‘si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco’. Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: ‘recuerden que en Antigua tienen un amigo cura’”, comentó en redes sociales Luis Castillo, conocido como Padre Choco.

