Fan de Christian Nodal revela que el cantante le salvó la vida: “Tu música me ayudó a salir adelante”

Hace unas semanas Christian Nodal sorprendió al revelar que atentó contra su vida, pero fue gracias a la intervención de su abuelita que logró entender el gran error que estaba cometiendo y dio un nuevo sentido a su vida, ahora desde el amor y tomando la música como su gran escaparate, por lo que se propuso ayudar a sus seguidores.

Tras estas declaraciones, un fanático de nombre Alvin Gallardo buscó al cantante de regional mexicano durante el concierto que ofreció en Chile hace unos días para compartirle su experiencia y revelarle que le salvó la vida con su música.

Según lo confesó el joven a través de su perfil de Instagram, el intérprete de “Botella tras botella” lo ayudó a salir delante de un grave problema de salud.

“Tiene 23 años y lo admiro muchísimo, ha logrado muchos sueños que cualquier artista pudiese desear, pero lo ha logrado con esfuerzo, con talento, creatividad y por eso sé que lo voy a admirar. El otro día en una entrevista escuché que él decía que ojalá algún día alguien le dijera que su música le había salvado la vida, y yo quiero decirle hoy en día: ‘Christian, tú música me ayudó a salir adelante’“, se escucha decir en un video.

El joven no solo tuvo la oportunidad de cantar con Christian Nodal, sino que también platicó con él tras su presentación, en donde le confesó cuánto lo admira y cómo cambió su vida por lo que le agradeció por convertirse en su inspiración.

“Hace dos años tuve un accidente cerebral que me dejó muy mal, me dijeron que no podría volver a cantar, tocar guitarra, ni hablar bien, entonces conocí su música y su música me hizo feliz. Me dio fuerza, me dio energía, lo escuchaba sin parar y hoy en día me sé todas sus canciones y es muy especial. Después de ese accidente ha sido el soundtrack de mis días y en todas partes, la música de Christian está conmigo. Quiero decírselo en persona, darle un abrazo, tomarme una foto con él y darle las gracias por haberme ayudado a salir adelante. Christian, me salvaste“, mencionó. View this post on Instagram A post shared by A L V I N 🇨🇱 (@alvin__gallardo)

El joven reveló que fue dicho encuentro fue gracias a Cristy Nodal, quien le ayudó a cumplir el sueño de conocer al cantante y poder contarle su historia.

“Mi reacción de felicidad máxima, llegando a saltar de alegría, nunca lo olvidaré. Gracias vida hermosa por darme estas alegrías después de tantas cosas difíciles. Mi ídolo, mi querido ídolo es tal y cual siempre lo soñé. Christian, siempre te apoyaré“, agregó en otra publicación.

