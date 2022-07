Crece incendio forestal que amenaza icónicas secuoyas gigantes de Yosemite

Un fuego forestal que amenaza las secuoyas gigantes en el Parque Nacional de Yosemite duplicó su tamaño en un día y obligó el domingo a los bomberos a batallar en un terreno difícil para proteger los icónicos árboles y un pequeño pueblo de montaña, mientras Estados Unidos se enfrenta a otro año muy activo en materia de incendios.

Los campistas y residentes cercanos al incendio fueron evacuados, pero el resto de este extenso parque californiano permaneció abierto, aunque el intenso humo ocultaba las vistas panorámicas y creaba una calidad de aire insalubre.

The largest grove of giant sequoias in Yosemite National Park remained closed Saturday as a wildfire burning through dense forest became the latest to threaten the world's largest trees. https://t.co/yrTncUMLft pic.twitter.com/RSDuFsYIX6